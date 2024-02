House of the Dragon, The Lat of Us, Hacks y más: HBO Max revela sus estrenos para el 2024 y 2025

Con un catálogo lleno de sorpresas y emocionantes producciones, la plataforma de streaming HBO Max ha desvelado su línea de estrenos, prometiendo llevar la experiencia de entretenimiento a nuevos niveles. Desde series originales que cautivarán a audiencias de todas las edades hasta películas impactantes, el servicio de entretenimiento

Entre las revelaciones se encuentran el regreso de populares series como The Last of Us y House of the Dragon, que regresan con sus muy esperadas segundas temporadas; The Sex life of College Girls y Hacks, quienes vuelven con sus terceras entregas, y Pretty Little Liars: Summer School, quienes vuelven con un ciclo especial.

¿Cuáles son las series que se estrenan el 2024?

Entre las producciones que arribarán este año, se encuentra una nueva temporada de The Sex life of college girls, la cual será la última de Renee Rapp en la ficción; la esperada segunda entrega de House of the Dragon, cuya primera entrega finalizó el 2022.

Nuevas producciones

True Detective: Night Country – HBO Originals. (Actualmente en transmisión)

The Regime – HBO Originals.

The Sympathizer – HBO Originals.

Jerrod Carmichael: Reality Show – HBO Originals.

Somebody Somewhere – HBO Originals.

Elizabeth – HBO Originals.

My Brilliant Friend – HBO Originals.

The Jinx: Part Two – HBO Originals.

The Franchise – HBO Originals.

Curb Your Enthusiasm – HBO Originals.

The Penguin – MAX Originals.

Nuevas temporadas

La casa del dragón (Temporada 2) – HBO Originals.

Industry (Temporada 3)- HBO Originals.

La vida sexual de las universitaria (Temporada 2) – HBO Originals

Conan O’Brien Must Go (Temporada 3) – MAX Originals.

Tokyo Vice (Temporada 2) – MAX Originals.

Pretty Little Liars: Escuela de verano – MAX Originals.

Hacks (Temporada 3) – MAX Originals.

¿Qué series se estrenan el 2025?

Entre los esperados lanzamientos se encuentran el esperado regreso de la serie apocalíptica protagonizada por Pedro Pascal, la esperada tercera temporada del drama Euphoria, que finalizó su segunda entrega a comienzos del 2022, y el esperado regreso de The White Lotus, en una nueva locación.

Nuevas producciones

Welcome to Derry: From the World of IT – MAX Originals.

Nuevas temporadas

The Last of Us (Temporada 2) – HBO Originals.

The White Lotus (Temporada 3) – HBO Originals.

Euphoria (Temporada 3) – HBO Originals.

And Just Like That (Temporada 3) – MAX Originals.

Revisa el anuncio de HBO Max a continuación