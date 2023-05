La exitosa banda de K-pop Aespa anunció oficialmente que visitará Chile durante el segundo semestre de este año, como parte de su gira mundial Synk: Hyper Line. Los fanáticos de la agrupación, compuesta por Karina, Winter, Giselle y Ningning, tendrán la oportunidad de disfrutar en vivo de los mejores éxitos de la agrupación surcoreana.

¿Cuándo comienza la venta de entradas?

La venta de entradas general para el concierto que se realizará en el Teatro Caupolicán el próximo 14 de septiembre estará disponible a partir del 24 de mayo a las 11:01 am. Por otra parte, la preventa comenzó este lunes 22 de mayo a las 11 am, exclusiva para clientes de Entel y Scotiabank.cl.

¿Cuánto cuestan las entradas para Aespa en Chile?

El valor de las entradas oscila entre los $53.590 correspondiente a la ubicación platea baja, mientras que la localidad más cara “Palco Lateral” tiene un costo de $145.000.

El paquete vip tiene un valor de $274.500 y permite a los fans tener acceso a la prueba de sonido previa al show de Aespa, un ticket de Cancha para el show, oportunidad de compra de merchandising de la gira antes del show, acceso temprano al recinto, lámina y colgador VIP y objeto VIP exclusivo de regalo.

Synk: Hyper Line gira mundial

El esperado tour por el mundo de Aespa abarca distintos países entre Norteamérica, América Latina y Europa, en donde visitarán 14 ciudades. La gira iniciará el 13 de agosto en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, y continuará en ciudades como Dallas, Miami, Atlanta, Washington, Chicago, Boston, Brooklyn, entre otras. Durante el mes de septiembre, la banda visitará México, Brasil, Chile, Alemania, Inglaterra y Francia.

El setlist de la gira incluirá canciones populares como “Spicy”, “‘Til’ We Meet Again”, “Black Mamba” e “Illusion”. Además, Aespa hará historia al ser la primera actuación de K-Pop en el festival The Governors Ball en junio, y también se presentarán en Outside Lands en agosto.