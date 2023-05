La exitosa banda de K-pop Aespa confirmó este viernes su llegada a Chile para el segundo semestre con su nueva gira mundial Synk: Hyper Line, en donde sus miles de fanáticos podrán disfrutar de los mejores hits en vivo de la agrupación compuesta por Karina, Winter, Giselle y Ningning.

¿Cuándo comienza la venta de entradas?

Aespa se presentará en el teatro Caupolicán el próximo 14 de septiembre y la preventa estará disponible el 22 de mayo desde las 11 am para clientes Entel y Scotiabank.cl. Mientras que la venta general comenzará el 24 de mayo a las 11:01 am.

Aespa en Chile

SYNK: HYPER LINE

El lanzamiento del álbum "My World" la banda anunció una gira mundial en donde visitarán Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, abarcando más de 14 ciudades, comenzando el 13 de agosto en Crypto.com Arena de los Angeles, siguiendo en Dallas, Miami, Atlanta, Washington, Chicago, Boston, Brooklyn, etc. para continuar por México, Brasil, Chile, Alemania, Inglaterra y Francia en septiembre.

Entre los temas que forman parte del setlist se encuentran "Spicy", "'Til' We Meet Again", "Black Mamba" e "Illusion". Pero eso no es todo, ya que además el grupo también actuará en junio en The Governors Ball, donde harán historia como la primera actuación de K-Pop en el festival, y Outside Lands en agosto.