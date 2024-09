El icónico artista y ganador de 17 premios Grammy, Sting, regresa con fuerza con su nueva gira, “Sting 3.0” con la cual llegará a territorio nacional el próximo viernes 21 de febrero de 2025 en el Movistar Arena.

Acompañado por el virtuoso guitarrista Dominic Miller y el dinámico baterista Chris Maas (conocido por su trabajo con Mumford & Sons y Maggie Rogers), Sting interpretará los mayores éxitos de su extensa y legendaria carrera en Latinoamérica el próximo año.

¿Cuándo comienza la venta de entradas?

La preventa exclusiva para clientes Entel y quienes paguen con tarjetas Scotia comenzará el martes 1 de octubre a las 11:00 horas. La venta general estará disponible desde las 11:01 horas del jueves 3 de octubre a través de Puntoticket.com.

El valor de las entradas van desde los $58.875 correspondiente a Tribuna, seguido de Platea Alta Oriente a $76.538, Platea Alta Norte y Platea Alta Sur a $82.425. Silver tiene un valor de $94.200, Platea Baja y Platea Royal con un costo de $111.863 y $158.963.

Golden con cargo incluido cuesta $170.738 y Platea Zafiro a $206.063. Las entradas más costosas correspondientes a Platinium, Diamante y Primeras Filas tiene un valor de $264.9638, $301.440 y $348.540 respectivamente.

La exitosa carrera de Sting

Sting, cuyo nombre real es Gordon Matthew Thomas Sumner, es un músico, cantante, compositor y actor británico que ha tenido una carrera exitosa tanto como miembro de la banda The Police como en su faceta de solista. Sting es conocido por su distintivo estilo de fusión entre el rock, jazz, reggae, y elementos de música clásica y world music.

Sting comenzó su carrera en The Police, una banda de new wave y rock que formó junto a Stewart Copeland (batería) y Andy Summers (guitarra) en 1977.

Como el principal compositor y vocalista, Sting fue responsable de muchos de los mayores éxitos de la banda, entre los que destacan: “Roxanne” (1978), “Message in a Bottle” (1979), “Every Little Thing She Does Is Magic” (1981), “Don’t Stand So Close to Me” (1980), “Every Breath You Take” (1983).

Con The Police, ganó varios premios, incluido el Grammy al Álbum del Año por Synchronicity (1983), que contiene “Every Breath You Take”, uno de sus sencillos más exitosos.

Su carrera en solitario comenzó el 1985 con el lanzamiento de su primer álbum como solista The Dream of the Blue Turtles, que incluía éxitos como “If You Love Somebody Set Them Free” y “Fortress Around Your Heart”.

Sting ha ganado numerosos premios a lo largo de su carrera, incluidos 17 premios Grammy, un Globo de Oro, y varias nominaciones al Óscar.