Podemos Hablar es un conocido programa de conversación liderado por Jean Phillipe Cretton, el cual se traduce en un espacio de conversación entre sus invitados. Por ese lado, se reveló un anuncio que sorprendió a los televidentes, y es que, Julián Elfenbein será el nuevo animador del show televisivo debido a que Cretton, se encuentra internado en un centro de salud. Descubre todos los detalles a continuación.

Jean Phillipe Cretton se ausentará en Podemos Hablar

Durante el pasado miércoles, Chilevisión presentó un comunicado oficial, indicando la salida momentánea de Jean Phillipe Cretton en Podemos Hablar, “se ausentará momentáneamente de nuestras pantallas, por razones de índole personal y que son conocidas por la audiencia”.

Asimismo, el canal manifestó “nuestro total apoyo a Jean Philippe en este momento y esperamos contar prontamente con su talento y calidez humana que lo caracterizan”.

Y es que la razón de esta salida, es que el conocido conductor Phillipe Cretton estaría internado en un centro de salud mental a causa de la depresión endógena que padece y que ha comentado en diversas ocasiones.

Según una fuente principal de Glamorama, JP decidió acudir a un centro de salud para quedar internado. En ese momento, la misma persona dio a conocer que fue estabilizado y estaría saliendo de la crisis.

Una tristeza que pesa

Sabemos que la salud mental es una dimensión urgente para tratar, y debemos estar atentos a quienes se encuentran fundidos en un temor o ansiedad profunda que puede causar, escenarios imaginarios desgastantes para la persona.

Por ese lado, hace una semana, el conductor alarmó en las redes sociales, expresando su sentir. “No se va esa tristeza”, dijo entonces.

“Siento que me han tocado cosas medias difíciles de vivir ahora último y no sé si por la misma depre no las sé llevar bien”, agregó, entre otras declaraciones.

Respecto a su estado, se ha comentado en distintos programas de farándula que esta situación se debería al reciente quiebre de su relación amorosa con Pamela Díaz, conocida modelo de la televisión chilena que, se encuentra actualmente participando en el reality de Canal 13, Tierra Brava.

Además, La Fiera, la está rompiendo en el programa, ya que se ha mostrado coqueta con Jhonatan Mujica, dándose un beso en el encierro.

Julián Elfenbein saca adelante a Podemos Hablar con nuevo invitado

Según fuentes directamente ligadas con Canal 13, se dio a conocer que anoche se grabó un nuevo episodio de Podemos Hablar, el que tuvo como gran invitado a Marcelo “Chino” Ríos.

Quien acompañará al ex número 1 del tenis, será el actor Felipe Izquierdo; la abogada Romina Sáez, recordada por su participación en el programa musical Mekano; y la jueza asistente de fútbol Cindy Nahuelcoy.

En este próximo capítulo, el programa será encabezado por Julián Elfenbein y aún no tendría fecha para ser estrenada. En tanto, el capítulo que se visualizará este viernes fue grabado previo al suceso personal del conductor, por tanto Jean Philippe Cretton fue el encargado de animar el estelar.