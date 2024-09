La teleserie turca “Seyran y Ferit” se encuentra en su recta final en Mega en donde estrenarán su capítulo final el próximo lunes 30 de septiembre, sin embargo, en Turquía la producción finalizó durante el 2022 con un cierre de alto impacto para los protagonistas.

En los capítulos más recientes se vio como el Conde Ziya (Tamer Levent) advierte a Ferit (Mert Ramazan Demir) que el ansia de poder para vengarse puede tener graves consecuencias. Le recalca que debe estar preparado para enfrentar cualquier situación, incluso si eso implica perder a Seyran.

¿Cómo termina Seyran y Ferit?

¡ATENCIÓN, SPOILERS A CONTINUACIÓN! SI NO QUIERES ENTERARTE DE CÓMO TERMINA LA SEGUNDA TEMPORADA DE LA SERIE TURCA TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

El último capítulo comienza con un flashback que comienza 36 horas antes del final, en donde todos los protagonistas están reunidos por Halis, quien da un discurso hablando de los momentos tristes vividos, pero que la causante de sus problemas ya no está en la vida, revelándoles un gran secreto.

En un nuevo flashback se ve a Seyran encontrándose con Pelin quien le pide que le diga la verdad a Ferit, sin revelar de que se trataba, ella le dice que ha pasado por mucho y no puede revelar los secretos porque él se puede culpar dando a entender que se refiere a su salud.

Por otra parte, Ferit se reúne con el Conde quien le pregunta si él es capaz de sacrificar todo, incluso su amor por Seyran, en donde él responde que está dispuesto a todos por proteger a quienes ama, recalcando que lo que siente por ella jamás podrá dañarse.

Después se produce la reunión de Ferit y Seyran con el Conde, quien parece presentarlos a la alta sociedad poderosa de Estambul, al ser consultado por la salud de su abuelo, Ferit señala que se encuentra mal debido a su edad y que está cansando, posicionándose como uno de los nuevos jefes de la marca Korhan.

Mientras todos hablan de negocios y como se involucrará Ferit, Seyran se encuentra muy incomoda. Se descubre que uno de los miembros traicionó a sus socios por parte del Conde, por lo que se dispara un arma

.Seyran se encuentra muy preocupada, pero Ferit insiste en que debe ser parte de ese mundo, de ese consejo, para llegar a lo más alto del mundo empresarial. Asustada llama a Halis por ayuda.

Halis sorprende al pedirle a Sia que no metan a su nieto en el consejo, a lo que el Conde se niega. A pesar de sus amenazas diciendo que no permitirá que eso ocurra, Ferit se molesta con su abuelo por no ayudarlos por la muerte de su padre, sin saber que no está muerto, señalando que él ahora se hará cargo de la familia.

Seyran se encuentra con Tariq, negándose a irse con él revelando que se enteró de que el doctor no sabe nada de ella, y que jamás podría salir juntos, ya que él intentó asesinar a su esposo. Tras esto, es capturado.

Ferit le dice a Seyran que como su abuelo todavía esta vivo para proteger a su familia, el puede ocupar su tiempo estando con ella y dedicándose a forma una familia juntos.

Al término del flashback y de regreso a la actualidad se ve la llegada de Orhan, a quien creían muerto.

Mientras todos están emocionados por la situación, Seyran mira de lejos la emoción de todos, señalando que se encuentra muy feliz por lo sucedido y haciendo un monólogo sobre su amor por sus cercanos, pero sobre todo sobre el amor que siente por Ferit. Y allí, la protagonista se desploma y cae inconsciente.

Todos se asustan y se acercan a Seyrin, quienes no se explican la situación, hasta que Suna revela que está gravemente enferma. Ferit no lo puede creer y grita desgarradoramente, mientras sus cercanos llaman a una ambulancia, terminando así la segunda temporada.