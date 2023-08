El pasado 2 de agosto en el programa estelar de Gran Hermano en Chilevisión conocimos los votos de todos los integrantes de la competencia. Aquí vimos que Constanza se acercó al confesionario para hacer tiempo debido que había hecho la espontánea a principio de semana.

Es en este momento en el que la concursante da algunos comentarios sobre sus dos nominados y es que le dió 3 votos a Trinidad y 2 a Skarleth.

¿Se arrepintió?

Realizar la espontánea para Coni fue una situación complicada y es que en ocasiones anteriores no había querido votar por Trinidad e incluso Jorge, por temas de lealtad.

Durante la jornada de nominación la bailarina favorita del público decidió comentar este hecho y aquí destacó que está decisión la hace sentir mal.

“Mi votación fue netamente también un poco estratégica. Mis conflictos los he tratado de enfrentar en el momento y por eso voté a Trinidad. De Skarleth no me arrepiento porque bueno no somos amigas y esto es un juego y yo se que me han votado y está todo bien. Pero con Trinidad me pesa un poco porque ella sí fue mi amiga“, explicó sobre sus votos.

“Pero yo creo que a veces hay que ser más fría, yo me involucro mucho emocionalmente y a veces eso me juega muy en contra porque no pienso con la cabeza fría“, finalizó.

Posteriormente a esto, en el capítulo de ayer conocimos que Constanza después terminó llorando por la situación ya que la puso en un momento difícil. Con esto, Alessia la acompañó en un momento y la consoló un momento.

Fue aquí donde la cantante le dió a conocer a Constanza que había votado por ella, pero que ahora no le importaba que su voto fuera anulado porque se sentía triste por ver a la otra participante llorar.