“Te observo”. Con eso partió una nueva pelea en Gran Hermano este fin de semana y sí, después de la fiesta de los viernes y protagonizada por Constanza.

Y aunque este domingo al parecer ya está todo solucionado según dijeron en el programa en vivo; otra discusión terminó con una renuncia de Coni en el confesionario.

¿Qué pasó en Gran Hermano ahora?

El programa partió encendido con una discusión que tuvieron Constanza y Scarlette luego de la fiesta de los viernes. ¿El problema? Celos de la primera al parecer por miradas y actitudes extrañas con las que acusó a Eskarcita.

Mientras la joven que estaba en placa no entendía nada al ser encarada por la bailarina, Capelli le lanzó comentarios del tipo “hay cosas que me doy cuenta, no soy estúpida” o “al Rai lo mirabai, con el Seba haces lo mismo. A mi no me we..”.

Con Scarlette negándolo todo y explicándole a Coni que estaba equivocada, esta la acusaba de “te cagai de la risa, le buscai conversación, le hablai…”, refiriéndose a Sebastián.

Luego esto se cortó y los animadores fueron a conversar en vivo con los participantes, donde las protagonistas avisaron que estaba todo conversado y que Coni se había “chiflado” pero que también había hablado con Scarlette para aclarar algunas cosas.

Seba le echó la culpa a Coni y también afirmó que toda esta pelea se originó luego de que él “asustara” a Eskarcita, motivos que hasta ese momento seguían siendo confusos para esta pelea y escena de celos que todavía faltaba por mostrar en el programa.

En cuanto a los detalles y continuación de la pelea, con los motivos de la supuesta renuncia de Coni que por supuesto y como se ve en el programa se arrepintió, saldrá en los próximos instantes.

Revisa la primera parte de la discusión:

Noticia en desarrollo…