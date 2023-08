La eliminación de Trinidad del reality Gran Hermano fue uno de los más amargos de todos el programa y es que este se vió interrumpido por una pelea de Lucas y Pincoya, en dónde el participante trató a la chilota de pésima forma.

Este lunes nos mostraron lo que pasó después de la salida de la tripulante de cabina de la casa cuando Pincoya le contó a Coni lo que le había dicho Trini a Seba durante su paso corto por el programa.

Rompió en llanto

Posterior a la salida de Trinidad, vimos como Coni y Pincoya conversaban en la pieza, aquí Jennifer destacó que la tripulante de cabina perdió a dos grandes amigas afuera gracias a su actitud.

Aunque no fue esto lo que provocó que Constanza llorará sino que una de las revelaciones de Pincoya, en donde le mencionó lo que le había dicho Trini a Sebastián sobre que se alejará de la bailarina.

“Que le dijo a Sebastián: ‘no te metas con la Coni, porque te va a hacer sufrir’. Sebastián me lo vino a decir a mi, a mi me lo dijo y yo que le decía a Seba, ‘Seba no le digas, pa no armar webeo. Eso le dijo en la cocina la con… esa w*a le dijo“, agregó.

Gracias a este comentario, Coni rompió en llanto porque ella no tenía idea de los dichos de Trini y destacó que sentía rabia por la actitud de los demás participantes, los que se olvidaban de todo lo que había pasado.

“Cuando a mi, esta w*ona la andaba coqueteando a Sebastián, nadie me defendía, nadie decía ni una w*a. Cuando esta w*ona me hizo la vida imposible por dos semanas y ahora vienen a decir esa w*a, cuando yo he estado hasta el p*co acá, pa la caga“, agregó Coni sobre los dichos de los demás compañeros en la salida de Trini.

Al ver a Coni llorar, Pincoya fue a cerrar la puerta para que los demás compañeros no la vieran así y además destacó que a Trinidad no le va a ir bien en la vida.

“Así a ella nunca le va a ir bien en la vida, porque va a estar sola. Ellas pueden decir lo que quieran pero la gente es la que ve“.

“Ya estoy cansada ya, estoy cansada. Pero voy a seguir y voy a persistir por mi familia. Porque hasta la persona que ha caído en una w*a tan horrible como es la cocaína tiene más valores que esta gente“, finalizó Coni.