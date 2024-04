Netflix recientemente sumó a su catálogo la serie de finales de los 90 Sex and the City. Estrenada originalmente en 1998, la serie contó con un total de seis temporadas, las que nos mostraban la vida de cuatro amigas en la ciudad de Nueva York.

Protagonizada por Sarah Jessica Parker junto con Kristin Davis, Cynthia Nixon y Kim Cattrall, la serie tuvo un total de 94 episodios y dos películas. Pero eso no es todo, ya que posteriormente, en 2021, se estrenó una nueva serie continuación, pero sin Kim Cattrall en sus filas.

De igual forma, la original de finales de los 90 sigue siendo recordada con cariño por muchos, ya que marco la adultez y juventud de varios durante esos años.

¿Cómo se ven las protagonistas actualmente?

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon y Kim Cattrall en Sex and the City interpretaron a Carrie Bradshaw, Charlotte York, Miranda Hobbes y Samantha Jones. Con una edad media de entre 30 a 40 años, las amigas pasaron sus años en la ciudad de Nueva York y así lucen en la actualidad.

Sarah Jessica Parker tenía 33 años cuando comenzó con la serie en 1998, actualmente la actriz cuenta con 59 años y, al igual que su personaje de Carrie, es una aficionada de la moda e incluso tiene hasta su propia marca. Así luce en la actualidad.

Kristin Davis también tenía 33 años cuando comenzó a grabarse la serie, actualmente tiene la misma edad que tiene Jessica Parker e interpretó a Charlotte York en la serie. Junto con Jessica Parker siguen siendo grandes amigas y constantemente se saludan para sus cumpleaños. Así luce en la actualidad:

Cynthia Nixon tenía 32 años cuando se emitió la serie, actualmente la actriz está a punto de cumplir 58 años. Sigue su carrera en la actuación y también su carrera política. Así luce en la actualidad:

Kim Cattrall interpretó a Samantha Jones en Sex and the City. La actriz tenía 41 años cuando la serie se emitió por primera vez y actualmente cuenta con 67 años. Cattrall interpretó a Jones durante las 6 temporadas y también las dos películas, pero no así en And Just Like That. Esto se debió principalmente a problemas con los productores y también con la historia de su personaje.