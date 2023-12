El avance del nuevo capítulo de Tierra Brava mostró una tensa e inesperada discusión entre Botota y Angélica Sepúlveda, quienes además son compañeras de equipo en la competencia.

El avance del capítulo de hoy mostró como se gritaban fuertes palabras, sin embargo, no queda claro cómo inicio de la discusión o que fue lo que la provocó.

Angélica vs. Botota

El adelanto mostró a la ganadora de Granjeras diciéndole a Botota que no quiere hablar. “No quiero hablar contigo, o ¿estoy obligada a estar contigo?”, mientras que la comediante responde: “Silencio. Angélica, no juegues conmigo. Tú me tomaste mis cosas, desubicada, así que aguántate“, lo que molestó a Sepúlveda, quien inmediatamente responde “Mira cómo tiemblo”.

De allí, la discusión continúa subiendo de tono, en donde la comediante le señala; “Soy peor que tú”, para luego agregar: “No estabas haciendo nada, por eso entraste al reality”.

Angélica le gritó patética, mientras Botota respondió “¡Por eso estás sola!”. Tras esto, la ex participante de Mundos Opuestos fue a encarar a la comediante. “¿Qué dijiste?”, mientras que Botota respondió “Lo que le dijiste a ella, ‘nunca tendría un hijo como tú’. Entonces, aguántate”.

Tras esto, Chama se involucró en la discusión apoyando a Botota. “¿Por qué ella si puede decir ‘tu no me toques’?”.

Mientras Botota agrega: “Y agarrar mis cosas, que aguante, porque si quiere meterse conmigo, va a tener que meterse con hartas cositas. Hoy te ganó la Pamela, patética”, a lo que la ex integrante de Granjeras responde “Patética, chao”.

Revisa el momento a continuación

La respuesta de Angélica

Hace algunas semanas se reveló que la ganadora de Granjeras, que se sumó recientemente al reality, dejaba la competencia tras un fuerte conflicto con una de las participantes.

Luego de la emisión del avance, a través de sus redes sociales, Angélica escribió “Bonito sería que mostraran sin editar lo que realmente ocurrió”, para luego agregar: “Pero como lo quieren para humorista de Viña, hay que limpiar su imagen y evitar denuncias al CNTV”, sentenció.