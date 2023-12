Tierra Brava recibe una gran cantidad de críticas debido a las peleas de sus participantes dentro de la casa. Y es que en bastantes ocasiones se ha visto a los participantes tener grandes peleas en las que han tenido que intervenir demás compañeros para así evitar algo más grave.

Hay que recordar que si bien no lo hemos visto, se sabe que han advertido a los participantes en reiteradas ocasiones por sus actitudes dentro de la casa.

De igual forma, una nueva pelea se vio en pantalla durante esta semana y vimos como Junior y Longton tuvieron una pelea de pieza a pieza en la hacienda.

Casi se van a los golpes

Junior Playboy y Arturo Longton son conocidos por no ser buenos amigos en la casa hacienda. Y es que en varias ocasiones han tenido opiniones diferentes en cuanto a diversos temas.

Esta nueva pelea habría comenzando por una broma que se le hizo al ex chico reality. Y es que el participante no encontraba una de sus zapatillas y fue a preguntarle directamente a Junior si es que este habría escondido una de sus zapatillas.

Ante esto, Junior explotó rápidamente y es que le respondió de manera agresiva desde el momento uno. “¿Quién te ha tocado tu huea de zapatilla hueon?“, mencionó.

Ante esto el participante se levantó rápidamente y fue a buscar a Arturo a la habitación Establo y lo encaró por su acusación. Fue en reiteradas ocasiones en que el thor chileno le destacó a Arturo que él no había tocado sus zapatillas.

Pero eso no fue todo y es que Luis Mateucci también se metió en la pelea ya que destacó que Arturo no hacía nada algo que fue secundado por Junior quien le mencionó al ex chico reality que “¡No sirves para ni una huea!“.

Fue esta última frase la que provocó que Longton se levantará de la cama y se acercara directamente a Junior. Y es que lo que provocó la preocupación de los demás participantes fue que Arturo se fue corriendo directamente a Junior.

Con esto, los participantes casi terminaron en combos pero fueron separados rápidamente por sus compañeros y es que todos se encontraban cerca para separarlos en caso de cualquier cosa.

Puedes revisar la pelea a continuación:

Hasta Miguelito terminó en la pelea

Eso no es todo y es que hasta Miguelito terminó metido en la pelea. Y es que el ex MCC en un intento por bajarle los humos a la pelea terminó siendo atacado por Junior quién le dijo un feo insulto.

Tras esto, Junior recibió una dura sanción la que le fue informada en el capítulo del día de ayer y es que además de una sanción económica también terminará nominado en el nuevo proceso de eliminación de la semana.

Con esto el participante está a punto de salir de la casa hacienda si es que no logra ganarle a los demás nominados durante esta semana. Y es que al parecer el participante estaría cada vez más cerca de ser nominado de la competencia.