Canal 13 ya confirmó al primer participante confirmado de Palabra de Honor. Y es que el Negro Piñera es el primer confirmado para sumarse al nuevo reality show de la casa televisiva.

Si bien tiene a su primer confirmado oficial, lo cierto es que las filtraciones ya tienen una larga lista de participantes que ya se encontrarían más que confirmados para comenzar pronto las grabaciones.

¿Se bajó del reality?

Nueva información de parte de Infama, medio de farándula que entrega las filtraciones del reality, señala que Kike Acuña, uno de los confirmados hace un tiempo para Palabra de Honor, se habría bajado del programa.

Y es que el exfutbolista al parecer ya no formará más parte del reality show, esto debido a que además se encuentra muy enfocado en su carrera personal.

Esto porque recientemente en una entrevista con Página 7 se refirió a los rumores de su participación en Palabra de Honor, el nuevo reality de Canal 13 que se estrena después de ¿Ganar o Servir?

“Yo no tengo idea. Además, en dos meses sale mi libro, así que en temas de televisión, la verdad que no tengo idea. He escuchado por ahí, pero no se nada“, reveló.

“No he tenido ninguna conversación con nadie hasta el momento. Sé que mi nombre puede ser llamativo, por todo lo que ha sucedido antes, pero estoy enfocado en otra cosa, contento y con muchos proyectos“, agregó.

A pesar de haber negado los rumores de su participación, lo cierto es que no se niega a formar parte de un programa de este tipo y es que solo lo haría por el tema de las competencias.

“Podría pensar en entrar a un reality solo por el tema de la competición, pero así estoy tranquilo. Me va bien estando afuera y por el momento no tengo idea de nada“, finalizó.