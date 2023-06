Alexia Nepola entrega detalles de la nueva temporada de The Real Housewives of Miami

The Real Housewives of Miami está muy cerca de regresar a la pantalla con su sexta temporada, la cual nuevamente trae de regreso a Alexia Nepola como una de sus protagonistas del programa de telerrealidad enfocado en mujeres exitosas que presentan su vida y su trabajo, en donde por supuesto no faltan las risas y el drama.

En conversación con Red Carpet, Alexia Nepola entregó detalles de la nueva temporada que se estrena en Universal este lunes 26 de junio.

Nepola comenzó su salón “Alexia + Frankie’s Beauty Bar”, obteniendo un gran éxito en Surfside, Miami Beach. Conocida como la “Barbie cubana”, la nativa de Miami dirigió Venue Magazine, una publicación latinoamericana de estilo de vida nacional de alto nivel.

Al terminar su último año de escuela secundaria y los primeros dos años de universidad en Madrid, España, Alexia regresó a Miami para obtener su B.A. y una Maestría en Educación de Estudiantes Excepcionales. Tras ello, enseñó a niños con discapacidades emocionales y de aprendizaje en el sistema de escuelas públicas del condado de Miami.

Ella también es una activista y filántropa, en donde concientiza y recauda fondos para distintas organizaciones, entre ellas March of Dimes, Jackson Memorial Foundation, Woman of Tomorrow, la comunidad LGBTQ+. y Alfalit Internacional.

Alexia ha sido parte de la producción desde su debut el año 2011, en donde reveló el impacto del programa en su vida personal.

“Mi vida ha cambiado desde que me sume al programa de tantas maneras distintas, es una buena plataforma para hacer otras cosas”, comenzó señalando para luego agregar: “Ahora soy una figura pública (…) Aquí estoy abriendo las puertas de mi mundo y de mi vida al público”, agregando que a pesar de eso, siempre ha estado muy involucrada en Miami y en su comunidad “nací y crecí aquí”.

Durante las seis temporadas de la producción, las protagonistas han pasado por complicados momentos que han quedado en la retina de los televidentes, como el accidente automovilístico que sufrió el hijo de Alexia, Frankie, durante la segunda temporada de la producción, el cual lo mantuvo tres meses en coma.

Acerca de eso, Alexia señaló que ese ciclo fue muy para ella “Entonces decidí participar poco por la recuperación de mi hijo. Fue el momento más complicado de mi vida. Mi vida cambió cuando recibí esa llamada”, expresó.

Asimismo, destacó el cariño que recibió por parte de sus compañeras. Marysol (Patton) estuvo conmigo en el hospital, ella siempre ha sido una muy buena amiga, todas las chicas me apoyaron mucho.

El impacto de las redes sociales

La serie goza de gran popularidad y un importante fan base que apoya constantemente al elenco, sobre cómo ha recibido el cariño de sus seguidores, como también las críticas y el impacto de las redes sociales tras el debut de la serie, Alexia señala: “El show es muy diferente hoy a lo que era cuando se estrenó el 2010, entonces, afortunadamente para nosotras no había redes sociales durante la primera temporada (…) entonces no llegamos a sentir el odio de las personas, no sabía que había tanta conciencia social sobre el odio, el bullying siempre existía, pero uno no estaba expuesto a eso, uno lidiaba en la vida privada, pero no de manera pública.

Asimismo, señala que no le da importancia a los “Haters” y los comentarios negativos. “No leo, no me importa lo que la gente que no conozco diga de mí y el hecho de que escriban algo negativo contra mí es como “tu eres el perdedor. Encuentra tu propia vida y alegría”, expresó.

La sexta temporada

Tras más de 74 capítulos emitidos, la serie regresa con su sexta entrega, en donde los fans podrán seguir disfrutando de los nuevos sucesos en las vidas de las protagonistas. “Esta temporada no es sobre el drama, ya tengo muchas cosas que hacer y no me involucro en esos despropósitos“, señaló Nepola.