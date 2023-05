Durante abril el cantautor español Alejandro Sanz se presentó en Chile con su gira “Sanz en vivo” que presentó en el Movistar Arena. El ganador del Grammy se lució en el recinto del Parque O’Higgins cantando sus más grandes éxitos como “Si tú me miras” y “No es lo mismo”.

A pesar de demostrar su alegría durante sus conciertos en nuestro país, hace un par de días conmovió a sus fanáticos con un preocupante mensaje dónde admitía que no se encontraba atravesando un buen momento.

Alejandro Sanz preocupa a sus fanáticos con emotivo mensaje

El pasado viernes 26 el cantante español utilizó su cuenta de Twitter dónde lo siguen casi 20 millones de personas, compartió el siguiente mensaje: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

De forma inmediata sus seguidores le comenzaron a entregar palabras de aliento ante el mal momento que está pasando el cantautor y compositor chileno. Es importante recordar que a lo largo de su carrera se ha visto envuelto en diversas polémicas, de hecho en 2007 Sanz sufrió una depresión que le obligó a suspender una gira. También hace unos años el cantante se vio amenazado por una extorsión por parte de personas que trabajaban en su casa. En una entrevista al portal Chance, reveló que había sido uno de los episodios más tristes de su vida pues incluso corrió peligro.