Un duro cruce se vive a través de las redes sociales entre Adriana Barrientos y Daniela Aránguiz, esto luego de que la “Leona” compartió una historia a través de su cuenta de Instagram en donde arremetía contra la ex Tierra Brava, lo cual fue respondido por ella.

Hace algunas horas, la panelista de Zona de estrellas escribió: “Que vienes a hablar de mí (emoji de payaso) que si no es por el Mago (Valdivia) todavía te comen los piojos”. Esto generó la respuesta inmediata de Aránguiz, quien se lanzó sin filtro en contra de Adriana.

Daniela Aránguiz vs Adriana Barrientos

En su historia de Instagram, la panelista de Sígueme compartió los dichos de Adriana y escribió: “Pobre, yo creo que en ese momento estaba drogada (medicada). Adri, mi amor, solo amor para ti”.

“Y sí, lo más seguro, pero prefiero ser piojenta, como me dices, porque eso es común en los niños. Antes de meterme cosas por el cul… para poder pagar mis carteras y figurar. Saludos”, escribió.

Tras esto, Aránguiz eliminó la historia e hizo una aclaración. “Subí una historia respondiendo un ataque, una pesadez que Adriana Barrientos me dijo y me arrepiento, por eso que la borro. No me arrepiento por ella, porque solamente miedo le tengo a dios. Pero yo al responder, le estoy dando pantalla”.

“Estoy cansada, agotada, de que se digan un montón de cosas mías o que se me ofenda gratuitamente, sobre todo gente que yo quise muchísimo, que le di la bienvenida a mi casa, a mi familia”.

Asimismo, señaló: “Creo que la Adriana tiene estos arrebatos, no es una persona mala de sentimientos, porque la conozco y sé que muchas veces dice cosas que no siente y lo hace para aparecer o para poder moverse bien en este ambiente, en este círculo, que es la televisión”.

Luego agregó: “Cada uno hace lo que quiere con su vida, con su cuerpo, no la juzgo, pero obviamente si me dicen algo pesado, voy a responder igual. Y no quiero pelear con ella, no quiero pelear con nadie.

“Este año fue una cuota grande para mí. Estoy trabajando para ser mejor persona todos los días. Sé que no soy perfecta, sé que no le puedo gustar a todo el mundo, pero, ya me cansé chiquillos”.