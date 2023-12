Durante la jornada de ayer se informó de la muerte de Andre Braugher, el conocido actor que participó en series como Brooklyn Nine Nine, Men of a Certain Age y Homicide: Life on the Street que dejó este mundo a los 61 años.

La muerte fue informada por su agente a la prensa y causó una gran sorpresa entre los fanáticos del actor que desde el anuncio ya lloran su pérdida.

Y es que el actor se ganó el cariño de muchos por su papel del Capitán Raymond Holt del Precinto 99 de Brooklyn Nine-Nine serie que se transmitió en TV y que se encuentra disponible también en el streaming.

Triste despedida de sus compañeros de reparto

Sin duda el papel del Capitán Holt marcó también a sus compañeros de reparto. Y es que el actor con su representación logró que la serie tuviera aún más éxito entre los televidentes.

Por esta razón tras conocer la trágica noticia, sus compañeros de reparto decidieron despedirse del Braugher con sentidas palabras a través de sus redes sociales en donde entregaron las condolencias a su familia y amigos.

El primero de sus compañeros en despedirse fue el actor Terry Crews, quién en la serie interpretó al Teniente Terry Jeffords. Y es que el actor dejó un mensaje para su compañero en su cuenta de instagram.

“No puedo creer que tu te hayas ido tan pronto. Me siento honrado de haberte conocido, reído y trabajado contigo y haber compartido estos 8 gloriosos años mirando tu talento irremplazable. Esto duele. Nos dejaste demasiado pronto. Me enseñaste mucho. Estaré eternamente agradecido por la experiencia de conocerte. Gracias por tu conociendo, consejos, amabilidad y amistad. Mis condolencias a tu esposa y familia en este difícil momento. Tu me mostraste cómo se ve una vida bien vivida“, escribió en su instagram junto con una foto del actor.

Otra de las que decidió despedirse del actor fue Melissa Fumero, quien interpretó a Amy Santiago en la serie. La actriz decidió no dar palabras pero público en sus historias una foto de la oficina del Capitán Holt en sus historias.

El actor Joe Lo Truglio también de los más queridos de la serie por su papel del Detective Charles, también decidió dar palabras a su ex compañero de reparto.

“Se contarán muchas historias maravillosas sobre Andre, pero por ahora, todo mi cariño va para su mujer Ami y sus tres hijos, a los que quería mucho y con los que volaba todos los fines de semana desde la serie para estar con ellos“, escribió.

Asimismo, Dirk Blocker, Chelsea Peretti, Joel McKinnon Miller y Marc Evan Jackson también despidieron a su ex compañero mediante publicaciones en sus cuentas oficiales de instagram durante esta jornada.

Ya sea con grandes palabras o con solo fotos compartiendo con Andre, sus compañeros si recordaron con gran tristeza los momentos vividos con el actor quien formó parte de la serie de principio a fin.