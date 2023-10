Iron Maiden, la exitosa banda de heavy metal formada en Reino Unido, llegará a Chile el 2024 con su esperada gira “The Future Past World Tour”, con la cual la agrupación liderada por Bruce Dickinson recorrerá distintos países, llegando a territorio nacional el próximo 27 de noviembre en el Estadio Nacional.

A través de sus redes sociales, DG Medios, la productora a cargo de traer a la legendaria agrupación, reveló los detalles sobre el esperado y masivo evento que se realizará el próximo año, en donde la Doncella de Hierro se reencontrará nuevamente con sus miles de fans en territorio nacional.

¿Cuándo comienza la venta de entradas?

La preventa comenzará el martes 31 de octubre a las 12.00 hrs , exclusiva para clientes entel o pagando con tarjetas Scotiabank. Mientras que la venta general comenzará este jueves 2 de noviembres a las 12:01 horas, Ambas a través de Sistemas Ticketmaster.

“The Future Past World Tour” llega a Chile

La “The Future Past World Tour” representa el actual recorrido de conciertos de la icónica banda de heavy metal Iron Maiden, diseñado en apoyo de su decimoséptimo álbum de estudio, “Senjutsu“.

En esta gira, la banda se embarca en un viaje a través de un capítulo específico de su rica historia musical, entrelazando de manera magistral su álbum de 1986, “Somewhere in Time”, con el tema central de esta espectacular travesía musical.

Este evento musical es un hito importante en la carrera de Iron Maiden, marcando la cuarta ocasión en la que la banda decide explorar un período particular de su legado, siguiendo los pasos de giras previas tan memorables como “Eddie Rips Up the World” en 2005, “Somewhere Back in Time” de 2008-2009 y “Maiden England” de 2012-2014. Cada una de estas etapas ha proporcionado a los fans una oportunidad única de experimentar y revivir momentos destacados de la historia de la banda.

Un aspecto verdaderamente sobresaliente de esta gira es la inclusión de una emocionante representación en vivo de “Alejandro Magno”, una adición especial que se presenta por primera vez y promete cautivar a la audiencia con su impactante puesta en escena.

Este emocionante viaje musical comenzó el 28 de mayo de 2023 en Liubliana, Eslovenia, y recientemente, el pasado 15 de octubre de 2023, se anunció su extensión hasta el año 2024, brindando a los seguidores aún más oportunidades de sumergirse en la inmortal música de Iron Maiden.

¿Cuál es el setlist de The Future Past Tour?

Como la banda ya se presentó este 2023 en Eslovenia con su esperada gira mundial, los fans ya saben cuáles son algunos de los temas que componen el setlist del concierto.

Setlist de The Future Past Tour

Caught Somewhere in Time (de Somewhere in Time, 1986)

Stranger in a Strange Land (de Somewhere in Time, 1986)

The Writing on the Wall (de Senjutsu, 2021)

Days of Future Past (de Senjutsu, 2021)

The Time Machine (de Senjutsu, 2021)

The Prisoner (de The Number of the Beast, 1982)

Death of the Celts (de Senjutsu, 2021)

Can I Play with Madness (de Seventh Son of a Seventh Son, 1988)

Heaven Can Wait (de Somewhere in Time, 1986)

Alexander the Great (de Somewhere in Time, 1986)

Fear of the Dark (de Fear of the Dark, 1992)

Iron Maiden” (de Iron Maiden, 1980)

Hell on Earth (de Senjutsu, 2021)

The Trooper” (de Piece of Mind, 1983)

Wasted Years (de Somewhere in Time, 1986)