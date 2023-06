La exitosa serie Never Have I Ever, creada por la estrella de The Office, Mindy Kaling, está cada vez más cerca de llegar a la pantalla con su cuarta temporada en Netflix, la cual será la última de la producción y revelará finalmente qué pasará con Paxton, Devi y Ben.

El tráiler del cuarto ciclo entregó nuevos detalles de lo que pasará en la ficción, en donde Devi hará todo lo posible por ingresar a la universidad de sus sueños, pero además, deberá lidiar con complicados sentimientos luego de darse cuenta de que tiene sentimientos por Ben, quien al parecer, ya dio vuelta la página y tiene una nueva novia.

¿Cuándo se estrena Never Have I Ever 4?

Netflix ha anunciado que la temporada final de Never Have I Ever llegará a la pantalla el próximo 8 de junio.

Revisa el horario de estreno a continuación

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 01:00 AM

México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 02:00 AM

Bolivia, Puerto Rico, Venezuela y Chile: 03:00 AM

Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 04:00 AM

Revisa el tráiler a continuación.

¿Por qué la serie termina con su cuarta temporada?

A pesar del exito de la producción, la serie no tendrá una quinta entrega y el co-creador de la serie, Lang Fisher, reveló en una entrevista con EW los motivos del porqué decidieron poner a la serie con la cuarta temporada.

“Es difícil cuando tienes un programa en la escuela secundaria, porque no puedes mantenerlos en la escuela secundaria para siempre”.

Debido a que la trama se centra en su vida escolar, la graduación marca un momento importante en sus vidas y consideraban que continuar la historia sería difícil con los personajes en distintos lugares.

Fisher afirmó: “Creo que sentimos que esto es todo, esto es bueno. Podemos contar esta historia y terminarla de la manera que queremos, con una nota alta y realmente concluir el último año para que se sienta satisfactorio”.

Aunque aún no se ha editado el final de la serie, Fisher se mostró entusiasmado y prometió que el desenlace será muy satisfactorio para los espectadores. Con la cuarta temporada, Never Have I Ever se despedirá de manera adecuada y dejará un recuerdo duradero en la audiencia.