Una nueva película llega a Netflix. Y es que este 23 de febrero llega a la plataforma A través de tu mirada la parte final de la trilogía de A través de mi Ventana.

Tras menos de un año de espera entre el estreno de la secuela por fin se suma al catálogo de Netflix la tan esperada parte final de la historia de amor de Raquel y Ares, quienes verán en esta última parte si es que podrán o no seguir juntos.

Y es que hay que recordar que en la secuela decidieron finalizar su relación pero volverán a encontrarse en esta la que es la última película lo que finalmente despierta en ellos nuevamente esa atracción que sienten por el otro.

¿A qué hora se estrena A través de tu mirada en Netflix?

A través de mi ventana 3 llega a Netflix este viernes 23 de febrero y se suma al catálogo de la plataforma para finalizar la trilogía de películas que adapta las novelas de la española Ariana Godoy.

Sobre el horario de estreno en Chile la película se podrá disfrutar desde las 05:00 AM de la madrugada del viernes, mismo caso que se repite en Argentina y Brasil.

En México por otro lado se podrá disfrutar de la película desde las 02:00 AM del viernes y también se podrá ver a esa misma hora en Costa Rica. Para Colombia la película estará disponible a las 03:00 AM. Pero, en Bolivia y Venezuela esta se podrá disfrutar desde las 04:00 AM.

Finalmente en España, esta se podrá disfrutar desde las 09:00 horas de la mañana del día viernes debido a las diferencias horarias que existen en la plataforma.

De igual forma puedes revisar el horario de estreno por país a continuación: