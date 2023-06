La exitosa teleserie de Mega, “Hijos del Desierto“, llegará a su fin este lunes 5 de junio con un emotivo capítulo que revelará que pasará con los protagonistas en el cierre de la historia protagonizada por Gastón Salgado y Jorge Arecheta.

¿A qué hora se emite el capítulo final?

El episodio final de la teleserie llegará a la pantalla este lunes a las 22.30 horas, después del estreno de la nueva producción de Mega “Generación 98”.

Revisa los mejores momentos del penúltimo capítulo

¿Qué pasará en el capítulo final?

En el penúltimo capítulo de la producción, ocurrió lo que todos los fans estaban esperando: Eloísa decide contarle la verdad a Gaspar, revelándole que sus padres fueron uno de los mineros asesinados en la Matanza de Santa María, y que Gregorio Sanfuentes (Francisco Melo), lo robó y lo crio como si fuera su hijo.

Eloísa le reveló que Antonia y Gregorio no son sus padres y que su nombre real es Manuel Ramírez, para evitar que se lleve a Marianita del pueblo

Gaspar no la escucha y quiere llevarse a Marianita, sin embargo, la enferma, insiste. “Estabas ahí cuando mataron a tus padres, y no estabas solo, estabas con tu hermano mayor“, pero él no le cree.

“Tú no estabas solo cuando mataron a tus padres, estabas con tu hermano, un hermano que te ha buscado toda la vida… Y ese hermano es Pedro, es Pedro Ramírez”.

Por otra parte, Pedro y su banda pasaron terribles momentos luego de que descubrieron una bomba en la cantina, la que finalmente término con la vida de “El Negro”. Todos, muy afectados, juran buscar venganza por la muerte de su amigo.