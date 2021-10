You 3 | ¿Quiénes mueren en la nueva temporada de la serie protagonizada por Penn Bradley y Victoria Pedretti?

La serie de drama YOU sobre los psicópatas Joe (Penn Badgley) y Love (Victoria Pedretti) regresó a la pantalla con una nueva entrega que sorprenderá a los seguidores por el nuevo giro que toma la trama.

Recordemos que durante las temporadas anteriores de la serie Joe se ha obsesionado con distintas personas que han tenido un trágico final a manos del villano. Sin embargo, está nueva temporada trajo un vuelco inesperado.

La pareja protagonista está viviendo un tenso momento en su matrimonio, la llegada de su bebé los ha puesto a prueba y han tratado de llevar una vida normal por el bien de su pequeño hijo, Henry. Pero como era de esperar las cosas se salen de las manos y terminan cometiendo nuevos crimines.

Si no has visto la serie te recomendamos no seguir leyendo. SPOILERS A CONTINUACIÓN.

¿Quiénes son los personajes que mueren en la tercera temporada de YOU?

NATALIE (Michaela McManus)

Lo que inicialmente parece una atracción unilateral por parte de Joe se vuelve correspondido cuando Natalie invita a Joe a su casa a tomar una copa. Ella coquetea con Joe, comparten un beso apasionado, pero Joe se detiene y decide volver a su casa. Mintiéndole a Love diciéndole que solo tomaron una copa.

Más adelante en el episodio, Love y Natalie tienen una conversación, y Natalie le miente a Love y le dice que aún no ha tenido a Joe o Love en su casa. Love acusa a Joe de engañarla y a pesar de que Joe lo niega, Love no puede dejarlo pasar, especialmente después de que descubre que Joe ha estado guardando cosas de Natalie como recuerdos.

Debido a esto, Love, quien es igual de peligrosa que Joe, cede a sus instintos y mata a Natalie, para evitar que Joe se obsesione y su familia se desmorone. Sin embargo, ese hecho es el que trae el declive definitivo entre ambos.

GIL

Gil es el segundo personaje en morir en la temporada 3. Sorprendentemente, no fue asesinado por Joe o Love, a pesar de que Love quería matarlo y contribuyó directamente a su muerte.

Gil le confiesa a Love que es antivacuna y que fueron sus hijas las que expusieron a Henry y Joe al sarampión, debido a esto el bebé de la pareja estuvo muy enfermo.

Cegada por la ira, Love lo golpea en la cabeza con un rodillo y lo esconde en la jaula de vidrio. La pareja le revela a Gil que su hijo es un abusador de mujeres y que su esposa decidió proteger a su hijo y encubrilo.

Gil no pudo vivir con la culpa y se suicida. Su plan para proteger a su hijo fue cambiarse de ciudad pensando que no volvería a atacar, pero ocurrió lo contrario.

RYAN

Joe lo mata con un cuchillo para que Marienne se quede en Madre Linda, Joe se da cuenta de que tiene que deshacerse de Ryan para siempre. Así que acecha a Ryan cuando sale del gimnasio. Mientras Joe mira a su alrededor en el garaje del gimnasio para encontrar a Ryan, Ryan se acerca sigilosamente a Joe y lo golpea.

Mientras Ryan pone sus maletas en su auto, Joe corre hacia él y lo empuja por el borde del garaje. Joe pensó que Ryan estaba muerto por la caída, pero Ryan sobrevivió. Entonces Joe se acerca y decide terminar lo que inició.

LOVE (VICTORIA PEDRETTI)

A pesar de que muchos esperábamos esto, no dejó de ser sorprendente cuando ocurrió. La cómplice de Joe, su esposa y madre de su hijo Henry comenzó a traerle problemas a Joe a comienzo de la temporada, el villano estaba cansado de su impulsividad y de que sus reacciones afectaran la nueva "vida normal" que intentaban construir por el bien de su bebé.

Al final de la temporada Love es inyectada letalmente con acónito por Joe y se queda en su casa en llamas después de que Joe le prende fuego.

Inicialmente fue Love quien quiso eliminar a Joe primero, pero como el villano siempre sospecha todos, se dio cuenta de su plan y la atacó primero.

Cuando Love comenzó a trabajar en el jardín, Joe supo que algo estaba pasando e investigó las plantas. Descubrió que ella había estado cultivando acónito, una planta toxica, por lo que investigó los antídotos. No sabía cuándo Love intentaría matarlo, pero tenía la sospecha de que lo haría pronto, así que tomó adrenalina como antídoto para contrarrestar el efecto.

El antídoto detuvo la parálisis de Joe después de un tiempo, y pudo inyectarle a Love una dosis letal de acónito tan pronto como ella se acercó a él.