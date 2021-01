"Ha sido un infierno": Yazmín Vásquez revela que se contagió con Covid-19

Yazmín Vásquez ha tenido días turbulentos en los últimos meses. Fue una de las protagonistas del escándalo que cruzó el programa "MILF", tras abandonar el espacio de TV+ justo después de su compañera Renata Bravo, y ahora, cuando estaba potenciando su perfil como influencer y su tienda de ropa en Instagram, se contagió con Covid-19 enfrentando una terrible experiencia.

Fue a través de su misma cuenta en la red social que contó la razón por la que se había visto menos activa en los últimos días: "Me han preguntado mucho por qué he estado alejada de las redes y ahora, que estoy más tranquila, les cuento: Me agarró el Covid".

Y a diferencia de lo que ocurre con los casos asintomáticos, Yaz aseguró que para ella la experiencia "ha sido un infierno".

"Es un bicho de mierda, lo odio. Encuentro que uno no dimensiona lo grabe que esto puede ser hasta que le toca a uno", aseguró la figura televisiva.

Es por lo mismo que decidió finalmente enfrentar a sus seguidores, principalmente para hacer un llamado al autocuidado frente a la pandemia que aún no da tregua en el mundo.

"Paso por acá para decirles que se cuiden, que sigan usando mascarilla, que mantengan la distancia. Que a pesar de que es verano y es rico, que aprovechemos de relajarnos y se sigan cuidado", sentenció Yazmín Vásquez.