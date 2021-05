Yazmín Vásquez revela que fue agredida en un mall: "Me pesca y me tira contra todos los colgadores"

Un situación de terror vivió la conocida figura de televisión Yazmín Vásquez, mientras estaba en un mall capitalino comprando zapatillas para sus hijos.

La periodista estuvo presente en el programa online que transmite Revista Velvet en sus redes sociales en donde reveló haber sido agredida mientras realizaba sus compras.

"Fui la semana pasada o antepasada al mall (...) tenía que comprar un par de zapatillas, estoy en una multitienda conocida en el Alto Las Condes, estaba mi hijo, lo dejo sentadito al lado mío y de repente pasa una niña y me empuja, pasa de nuevo y me vuelve a empujar", comenzó relatando.

Al realizar el mismo acto nuevamente, Vásquez le pide que mantenga la distancia, lo que no fue tomado nada de bien por la mujer quien la insulta. "vieja cul...' es lo mínimo que me dijo", reveló.

"Pasa y me empuja, yo igual me calenté y le digo, 'oye para, no me toquí', porque me tendió a pegar y no a empujar y me siguió gritando y me empecé a asustar un poco (...) Y cuando se va, alcanzo a dar 4 pasos, iba a pescar al Santi, a mi hijo, y se acerca una niña y me dice 'perdona que te moleste, pero la niña que te estaba insultando viene de vuelta y dice que te quiere matar'".

Mientras trataba de buscar ayuda, la mujer la agrede. "Me pega tan fuerte en la espalda, mi hijo sentado, pero me estaba mirando, me pega en la cabeza y me pesca y me tira contra todos los colgadores, caigo arriba de un piso, arriba de un fierro, me azotó la cabeza y mientras iba cayendo digo, 'por qué estoy acá, por qué me está pasando esto a mí'.

"¿Qué crest* le pasa a la gente?", comentó sorprendida la animadora del Festival de Viña.

Tras esto, le brindaron ayuda y expulsaron a la mujer de la tienda. "Le dijeron ándate de acá, qué te pasa loca, y la mujer les gritó a ellas también", explicó.

Señaló que tras esto fue escoltada por los guardas hacia su auto, para asegurarse que llegara segura hacia su vehículo, tras abordar su transporte, señaló que se puso a llorar. "Pensé que podría haber sacado un cuchillo", aseguró.