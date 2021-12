La actriz se confesó en el panel de Me Late, donde detalló las razones que le dieron para no aceptarla.

Yasmín Valdés revela que rechazó estar en ¿Quién es la Máscara? y que no la quisieron en The Covers

La actriz Yasmín Valdés volvió a aparecer como panelista invitada en Me Late, momento en el que sorprendió a los presentes al revelar que rechazó una oferta para estar en ¿Quién es la Máscara? y que los productores de Mega no quisieron tenerla en The Covers.

Fue en medio del jugueteo que hicieron para especular sobre las celebridades tras los nuevos personajes del programa de Chilevisión que Valdés confesó su experiencia con ambos espacios televisivos.

"¿Te ofrecieron a ti también?", le preguntó el conductor Daniel Fuenzalida a la intérprete, ante lo que ella confirmó que "sabes que sí. Sí me ofrecieron".

"Me lo ofrecieron, pero no tenía muy claro al comienzo, por eso me junté con la persona. Pero la verdad es que para mí queda muy difícil hacer algo así. Es muy borderline con otras situaciones, que soy mamá, tengo tres cabros", explicó Yasmín.

Yazmín Valdés: ¿Qué pasó con The Covers?

Más tarde, en el mismo episodio de este martes, la conversación siguió girando en torno a los programas musicales de entretención.

Dado un momento, Fuenzalida insistió:"estaba viendo a Yasmín que la podrían llamar perfectamente de la Máscara, podrían llamarte de The Covers. Yo no sé por qué no está en The Covers 2 Yazmín, que canta tan bonito, baila y hace todas las cosas".

"Ay, no sé, de pesados no más", comentó Valdés. "No me han pescado... César, el productor. No, me dicen que no, que ya tienen listo, que 'ya está todo cocinado'".

"Yo les tiré varios personajes. De hecho, un día así embalá, me puse a ensayar en mi casa y les mandé audios cantando yo. Les mandé Shania Twain, les mandé Rosario. En el fondo para que sepan que estoy ofreciendo gente que nadie ha hecho", puntualizó.

Sergio Rojas quiso aclarar el tema: "¿Tú te peleaste con alguien en esa producción?".

"Noooo, jamás. No, no he peleado con nadie", remató Yasmín.