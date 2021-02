¡Atención! WhatsApp "suspenderá permanentemente" las cuentas de algunos usuarios

Los responsables de la aplicación WhatsApp alertaron que "suspenderán permanentemente" las cuentas de usuarios que utilicen aplicaciones no oficiales que andan circulando en las tiendas de apps de los distintos sistemas operativos móviles.

Esto a propósito de la preocupación que han manifestado diversos clientes ante la aparición de una notificación en sus teléfonos que da cuenta de que sus perfiles están “suspendidos temporalmente”.

Según explicaron desde WhatsApp a través de su blog, esto “significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”.

Esta alerta se refiere particularmente a aplicaciones como “WhatsApp Plus”, “GB WhatsApp” o “las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro”, ya que “son versiones alteradas de WhatsApp”.

“Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, puntualizaron desde la empresa.

Esta es la notificación que ha aparecido en algunas pantallas de los usuarios de WhatsApp con sus cuentas "suspendidas temporalmente".

¿Cómo cambiarse a la versión oficial de WhatsApp?

Antes de cambiarte a la versión oficial de WhatsApp el llamado es a guardar una copia de seguridad del historial de chats antes de transferir la cuenta.

A continuación te dejamos la explicación oficial que entregaron desde WhatsApp para realizar este procedimiento:

"El nombre de la aplicación no autorizada determina si es necesario transferir tu historial de chats. Ubica el nombre de la aplicación en Más opciones > Ajustes > Ayuda > Info. de la aplicación. Sigue las instrucciones a continuación según el nombre de la aplicación: WhatsApp Plus o GB WhatsApp.

Si estás utilizando cualquier otra aplicación que no sea WhatsApp Plus o GB WhatsApp, te recomendamos guardar tu historial de chats antes de descargar la versión oficial de WhatsApp.

GB WhatsApp

Te recomendamos seguir los pasos a continuación para guardar y transferir tu historial de chats. No seguir estos pasos puede resultar en la pérdida del historial de chats. Por favor, ten en cuenta que no podemos garantizar el éxito de la transferencia del historial de chats debido a que las aplicaciones no oficiales no son compatibles con WhatsApp.

Espera a que la suspensión temporal finalice. El cronómetro mostrará la duración de la suspensión.

En GB WhatsApp, toca Más opciones > Chats > Copia de seguridad.

Ve a los Ajustes del teléfono > toca Almacenamiento > Archivos.

Busca la carpeta de GB WhatsApp y mantenla presionada para seleccionarla.

En la esquina superior derecha toca Más > Cambiar nombre y cambia el nombre de la carpeta a “WhatsApp”.

Abre Play Store y descarga la versión oficial de WhatsApp. Si no puedes acceder a Play Store, descarga la aplicación aquí.

En WhatsApp, verifica tu número de teléfono. Aprende cómo verificar tu número en este artículo.

En la pantalla “Se encontró una copia de seguridad”, toca Restaurar > Sig.

WhatsApp debería cargarse con tus chats existentes.

WhatsApp Plus

Si guardaste previamente tu historial de chats, este debería de transferirse automáticamente a la versión oficial de WhatsApp. Aprende cómo guardar tu historial de chats en nuestro Centro de ayuda.

Abre Play Store y descarga WhatsApp. Si no puedes acceder a Play Store, descarga la aplicación aquí.

Verifica tu número de teléfono. Aprende cómo verificar tu número en este artículo".