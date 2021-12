Westworld, la exitosa serie de ciencia ficción finalmente tiene una fecha de estreno y se lanzó un pequeño adelanto de lo que vendrán en la serie protagonizada por Evan Rachel Wood.

El ansiado adelanto llegó junto a una serie de cortos promocionales de HBO Max en donde mostraban las series y películas que llegarán a la plataforma durante el próximo año. The Peace Maker, el reboot de Pretty Little Liars, House of Dragon y The Hacks, son algunas de las producciones que estarán con nuevos capítulos en el catálogo del servicio.

En el clip de la nueva temporada de Westworld, se muestra a varios personajes: Maeve (Thandie Newton), un Caleb muy asustado (Aaron Paul) y el Hombre de Negro (Ed Harris). Durante la tercera temporada, Dolores (Evan Rachel Wood) escapó de Westworld junto con algunos núcleos de procesamiento también conocidos como "perlas", incluido uno para Bernard.

La primera temporada de Westworld es la primera temporada más vista de todas las series originales de HBO, un récord que aún se mantiene hasta el momento.

La temporada 4 se anunció el 22 de abril de 2020, sin embargo, la serie sufrió una pausa en su producción debido a la pandemia de coronavirus. El adelanto presentado por el streaming revela que la nueva temporada llegará el 2022, sin embargo, no hay fecha definida.