Si no sabías nada de este estreno, no te preocupes, te contamos todos los detalles en la siguiente nota.

El clásico infantil volverá a la pantalla streaming, se trata de Peter Pan y Wendy, la cual llega este año con una nueva versión que sorprenderá a los suscriptores de Disney + y, sobre todo, a los niños y niñas. Conoce el tráiler oficial en el siguiente título.

¿Cuál es el tráiler oficial de Peter Pan & Wendy en Disney +?

A continuación, damos a conocer el avance oficial de Peter Pan & Wendy en Disney +.

¿Cuál es la sinopsis oficial de Peter Pan y Wendy?

Esta es la sinopsis oficial de Peter Pan y Wendy según el sitio Disney:

“'Peter Pan y Wendy' es la historia atemporal de una niña que se enfrenta a sus padres porque quieren que estudie en un internado. Wendy escapa y viaja con sus dos hermanos pequeños al mágico País de Nunca Jamás. Allí conoce a un niño que se niega a crecer, una pequeña hada y un malvado capitán pirata, y no tardan en emprender una maravillosa y peligrosa aventura muy, muy lejos de su familia y de las comodidades del hogar”.

La cinta es dirigida por David Lowery, un aclamado cineasta que colaboró en el pasado con la Casa del Ratón en el remake híbrido de live-action y animación por computadora de Mi amigo el dragón. En esta ocasión, Lowery coescribió el guion junto a Toby Halbrooks (El caballero verde).

“Creo que, personalmente hablando, es la película que más me gusta de todas los que he hecho, lo cual no esperaba, pero lo es”, dijo Lowery. “Es, irónicamente, la película más adulta que he hecho. Entré pensando que mi entrada a esta película era que tenía un caso clásico síndrome de Peter Pan. No quiero crecer. ¿Quién lo quiere? Y pensé que eso era lo que me iba a atraer al respecto, pero al hacerla, al escribirla, y ahora al dirigirla y verla cobrar vida, me di cuenta de que esta es una película sobre mí dejando ir eso. Si eso es bueno o malo, aún no lo he procesado, pero es la primera película que hago desde una perspectiva adulta, si eso tiene hace sentido”.

¿Cuál es el elenco oficial de Peter Pan y Wendy?

El reparto es liderado por, Alexander Molony como Peter Pan; Ever Anderson como Wendy Darling, Yara Shahidi como Campanita y Jude Law como el Capitán Garfio. El resto del elenco incluye a Alyssa Wapanatâhk, Jacobi Jupe, Alan Tudyk (Rogue One: Una historia de Star Wars) y Jim Gaffigan (El show de Jim Gaffigan), Joshua Pickering y Molly Parker (House of Cards).

Sin duda será un gran estreno para la plataforma Disney +.