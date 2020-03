"Anuncios tipo sketch": Vocería de Karla Rubilar y Katherine Martorell desatan ola de memes y bromas en redes sociales

La ministra Secretaria General de Gobierno, Karla Rubilar, y la Subsecretaria de la Prevención del Delito, Katherine Martorell, explicaron este jueves los alcances e instrucciones para enfrentar la cuarentena total en siete comunas de Santiago, que rige a partir de las 22:00 horas.

Ambas aparecieron de frente a la cámara en un punto de prensa esta mañana, para aclarar todas las dudas que dejó el anuncio de la medida para contener la propagación del coronavirus, que se hizo ayer.

Esto lo hicieron en una dinámica de preguntas y respuestas, en que Rubilar mencionaba las interrogantes que recogieron del público y Martorell entregaba las soluciones.

Esto detonó la creatividad y los cuestionamientos de quienes vieron la instancia a través de la televisión, desatando una ola de memes y bromas en torno al punto de prensa.

Estas fueron algunas de las publicaciones:

Te juro que veo este punto de prensa con Karla Rubilar y la Subse Katherine Martorell y estoy convencida de que este gobierno se vio todos los capítulos de The Office. No tengo pruebas pero tampoco dudas.

Fuentes de La Moneda reconocen que no quisieron que el ministro Mañalich respondiera preguntas cotidianas sobre las cuarentenas. Respecto de la puesta en escena de hace poco con "preguntas/respuestas", esto fue una idea de la Ministra Karla Rubilar.

Karla Rubilar es como la alumna que expone y no estudió ni una wea... Katherine Martorell hizo toda la disertación y es la alumna destacada

Muy buena pregunta del periodista, no puse la respuesta de Karla Rubilar, porque simplemente no la respondió. pic.twitter.com/wwvsZMU3jL

Karla Rubilar es como la que no hizo nada para la presentación y da jugo haciendo como que sí. pic.twitter.com/kKlyVyUxtC

Yo creo que Karla Rubilar es una de las personas que generan más cringe en América Latina, entre esto y sus vídeos de tik tok me generan ganas de salir de mi casa pic.twitter.com/nggmR3QQ7U

Es idea mia o la Subsecretaría de prevención del delito tiene mucha mejor presencia, dicción y llegada que la vocera de gobierno? Como que a la Karla Rubilar la escucho y me da mucho rechazó y no le creo nada, siento que Katherine Martorell tiene mucha credibilidad (??)

La vara no está muy alta, pero claramente Katherine Martorell es mejor vocera que Karla Rubilar

Me gusto Katherine Martorell , Clarita, explico con peras y manzanas, ahora si no entendieron háganse ver, no faltaran los simios que ven todo malo