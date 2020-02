Viva Dichato 2020: Pastelito y Tachuela Chico divide a las redes sociales

Como pocas veces se ha visto, un festival partió con humor. Viva Dichato partió su versión 2020 con el show de Pastelito y Tachuela Chico, conquistando al público presente en el balneario de la Región del Bío Bío, pero generando reacciones diversas en redes sociales.

Los payasos hicieron un espectáculo de casi media hora, entre cantos, bromas y piruetas; realzando el rol que cumple el circo, llevando entretención a diversos puntos de Chile y que ahora tenía la oportunidad de lograr un espacio en televisión con su presentación.

Si bien algunos valoraron la propuesta que ofrecieron en pantalla, otro simplemente cuestionaron el hecho de poner payasos en la parrilla de un festival.

Estas fueron algunas de las reacciones que generó la presentación de Pastelito y Tachuela Chico:

Después de lo fome de "Los Tachuelas" Ahora canciones para dormir La gente quiere: Buen humor Baile Pasarlo bien y no aburrirlos #VivaDichatoTVN

#vivadichatotvn que buenos los chistes no paro de reir pic.twitter.com/ORA5ifY1sw

Me basta con el circo del gobierno y ya no da gracia enserio la primera dama debe ya estar raja de cura a todo esto tanta piscola #vivadichatotvn

El dios Meruané viendo como no pifean a los tachuelas #vivadichatotvn pic.twitter.com/ocCEMivNbx

Los que piden chistes, se nota que no han visto nunca la rutina de los tachuelas. Ellos hacen payasadas no chistes, son payasos no humoristas #VivaDichatoTVN