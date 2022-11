No se pudo elegir un mejor momento para revelar el anuncio: en plena víspera de Halloween se confirmó que seestá desarrollando una serie precuela de Viernes 13, bautizada como Crystal Lake.

La exploración de los orígenes de Jason Vorhees está a cargo de estudio A24 y está siendo escrita por el productor estadounidense Bryan Fuller, reconocido por la creación de series como Hannibal y Star Trek: Discovery, para ser estrenada en la plataforma Peacock.

La novedad llega después de las batallas legales que ha cursado la franquicia, con el guionista y el director originales en disputas de los derechos del éxito de 1980, que terminó con la justicia fallando en 2019 a favor del primero, Victor Miller, como propietario intelectual de la saga.

Viernes 13 | ¿De qué se tratará la precuela de la saga de Jason Voorhees?

La nueva producción estará ambientada en uno de los espacios más emblemáticos de la franquicia, abordando la creación del Campamento Crystal Lake y relatará qué es lo que ocurrió en el boscoso y aparentemente tranquilo lugar antes de la masacre perpetrada por Jason Voorhees.

Fuller se colgó de una particular anécdota para confirmar que será parte de la serie: "Descubrí Viernes 13 en las páginas de la revista Famous Monsters cuando tenía 10 años y desde entonces no he dejado de pensar en esta historia".

"Cuando se trata de terror, A24 sube el listón y empuja los límites, y estoy encantado de explorar el campo de Crystal Lake bajo su bandera", añadió el productor.