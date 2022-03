Hace unos días, Vesta Lugg compartió una potente reflexión sobre ser mujer y sus implicancias en una sociedad machista, a propósito del lanzamiento de su nueva canción Brígida, la que ahora finalmente está disponible en las distintas plataformas de streaming musicales.

La composición tiene a la influencer cuestionando los estereotipos femeninos establecidos, con "una motivación muy personal detrás de la canción".

"He conversado conmigo misma, con mis amigas, y compañeras, sobre la normalización de conceptos adjuntos a nuestro género, que cuándo era más chica lo escuchábamos en cosa como: 'no corras como niña', 'que no te gusten las cosas de niña', etc".

"Siempre el concepto de ser mujeres estaba asociado a algo negativo. Hay muchas palabras que usan para nosotras de forma negativa, y una de ellas es Brígida. Brígida, (me decían) por hacerme respetar; Brígida, por pedir que no me interrumpas; Brígida, si rayo la cancha en lo romántico. Esto nos sucede en varios espacios de nuestra vida, y esto es el trasfondo de la canción", explicó Vesta.

Brígida no sólo llegó a las plataformas de audio, sino que también tiene un video oficial disponible en Youtube, que ya supera las más de 2 mil reproducciones.