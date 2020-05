Ver EN VIVO festival latino Made in Casa: Becky G, Fito Paez, Francisca Valenzuela, "El Puma" Rodríguez y más

Mira en VIVO la transmisión aquí:

Una especial jornada se vivirá hoy domingo. Y es que aprovechando el Día de la Madre y las medidas de cuarentena en todo el mundo, se realizará un festival latino con varios artistas de la música de este lado del mundo.

Made in Casa: Music Festival es el nombre del evento latino que se realizará por streaming y en vivo para toda Latinoamérica y el mundo, que podrán ver online a una cantidad impresionante de cantantes desde sus casas y con un catálogo de envidia para cualquier festival, muy similar a lo realizado hace algunas semanas por "One World Together At Home".

Artistas de la talla de Fito Paez, Becky G, "El Puma" Rodríguez, Franco de Vita, Gente de Zona, Miranda!, La Oreja de Van Gogh y Reik son parte del Line Up y que se estará transmitiendo por Facebook, Youtube e Instagram.

Para Chile el evento no pasará inadvertido, ya que los cantantes nacionales Gepe y Francisca Valenzuela, que se presentó en la última edición del Festival de Viña, dirán presente para representar al país en este gran festival online.

Cantantes para los más jóvenes como Emilia, Farruko, Río Roma, Lali y Rombai también tendrán su espacio en este show que promete satisfacer a todos los fanáticos de la música y para todos los gustos.

El evento será transmitido por las redes sociales de Made in Latino de Sony Music:

Día y hora: ¿Cuándo y a qué hora es la transmisión del evento Made in Casa?

Hoy domingo 10 de mayo y desde las 12:00 horas en Chile el festival latino Made in Casa iniciará sus transmisiones online.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo el festival latino por streaming Made in Casa?

Podrás ver en vivo y online el festival en las redes sociales de Made in Latino:

Facebook: Made in Latino

Youtube: Made in Latino

Instagram: @Madeinlatino

Revisa el Line Up completo a continuación: