Este jueves 16 de junio, el actor protagonista de Venom Tom Hardy, anunció a través de sus redes sociales que la tercera entrega ya tiene guión oficial.

El personaje ya tiene dos entradas en el cine que sirvieron como el comienzo para el Universo de Personajes de Spider-Man en el que se encuentra trabajando Sony. De hecho, ya hubo un acercamiento con el UCM en una escena post créditos donde se ve al simbionte viajando a la realidad de Spider-Man.

Si bien, las producciones no fueron bien recibidas por parte de la crítica especializada, lograron tener un buen éxito en la taquilla internacional, lo que manifiesta que hay una gran cantidad de fanáticos que quieren seguir viendo a Hardy en el papel tanto de Venom como del periodista Eddie Brock.

Hoy muchos fans se sorprendieron cuando el actor reveló el guión, pero particularmente porque le añadió una frase que puede ser muy significativa para el futuro del personaje.

Venom 3 | ¿Será la última película del Simbionte?

Junto a la imagen, Hardy agregó la frase "Last Dance" que en español significa "Último Baile", lo que podría sugerir que la historia del simbionte podría llegar a su fin con esta nueva cinta que además es protagonizada por Kelly Marcel.

Sin embargo, por el momento esta información no ha sido confirmada ni por Marvel Studios ni por Sony, por lo que solo serían rumores.

Otro punto que llamó la atención de los fans fue una S que aparece de la lengua del personaje. Se ha especulado que podría significar que finalmente Venom y Spider-Man se encontrarán en algún universo, pero esto tampoco ha sido ratificado.

Aunque teniendo en cuenta que Spider-Man: No Way Home abrió múltiples oportunidades para el Multiverso, no sería extraño que algunas de las versiones de Spidey se tope directamente con Venom.