La película Venom: Let There Be Carnage acaba de llegar a los cines y ha dejado a los fans con ganas de seguir viendo la historia de sus interesantes personajes.

Y como es costumbres en las películas de Marvel, tras el final de la cinta no podían faltar las esperadas escenas post créditos que entregan a los fans un pequeño adelanto de lo que está por venir en la saga

SPOILERS A CONTINUACIÓN.

Cuando termina la película, Carnage (Woody Harrelson) ha sido vencido, Eddie y Venom han reafirmado su dedicación el uno al otro, y San Francisco ha quedado destruida. La toma final post créditos muestra a Eddie (Tom Hardy) y Venom compartiendo una puesta de sol en la playa, con los dedos de los pies metidos en la arena, el cabello ondeando en la brisa, preguntándose qué vendrá después.

Durante los créditos Eddie y Venom se relajan en una habitación de hotel viendo una telenovela. Venom está interesado en lo que sucede en la teleserie y se lo señala a Eddie. "Todos tenemos un pasado, Eddie".

¿Cuál es la telenovela que aparece en la escena post créditos de Venom 2?

La teleserie latina que comentan Eddie y Venom es "Acorralada", una teleserie del año 2006 protagonizada por David Zepeda y Alejandra Lazcano.

La ficción cuenta la historia de Fedora Garcés, una exitosa mujer que tenía todo, un esposo que la amaba, dos pequeñas hijas y una exitosa empresaria, que pierde todo a manos de Octavia, una ambiciosa empleada que le quita todo.

La villana con ayuda de su pareja asesina a su marido y la hacen parecer culpable. Tras años en la cárcel sus hijas son criadas por una anciana que las hace pasar por sus nietas y trata de darle la mejor vida que su economía le permite. Cuando ya alcanzan la mayoría de edad ambas entran a trabajar a la mansión de la malvada Octavia, sin saber que todo lo que está allí les pertenece. Al pasar de los capítulos ambas hermanas se enamoran de los hijos de Octavia, sin saber que la madre de ellos fue quien les destruyó la vida a su familia.

La escena que ven Venom y Eddie es justamente un enfrentamiento entre Diana (Alejandra Lazcano) y Maximiliano (David Zepeda).

"Estás embarazada ¿estás esperando un hijo mío?" le señala Maximiliano a una visiblemente embarazada Diana.

"Amo esta telenovela", comenta Venom, quien luego agrega "No está tomando en cuenta los sentimientos de Maximiliano". "Bueno entonces no debió ocultarle ese secreto tan grande", responde Eddie. "Todos tenemos un pasado Eddie", señala el simbionte.