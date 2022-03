La modelo argentina Vanessa Borghi anunció la jornada de este sábado la separación de su marido Danilo Sturiza tras más de una década de relación.

En conversación con LUN, la finalista de El Discípulo del Chef reveló que ella determinó ponerle fin a la relación debido a un desgaste en la pareja. "Yo fui la que tomó la decisión de no continuar porque quiero lo mejor para los dos, que seamos felices y podamos entregar el ciento por ciento", indicó al medio.

Al ser consultada sobre cómo Danilo tomó su decisión, Vanesa señaló que "no creo que a nadie le puede caer bien que una persona le diga que no quiere seguir junto a él. Tuvimos un pequeño distanciamiento antes y decidimos volver a reencontrarnos y seguir adelante".

Asimismo, agregó: "Nos queremos, respetamos, tratamos que todo termine bien. que se demuestre que este tiempo valió la pena y que somos las mismas personas que conocimos 11 años atrás, pero que ahora miramos de otra manera".

Sobre los hechos que influenciaron su decisión, Borghi comenta: “El proceso de que no quedé embarazada tan rápidamente influyó. Me da mucha pena decirlo, pero es así. Algunas parejas puede que se acerquen y otras que no pueden concretarlo se alejen. Por el bien de los dos, yo preferí que cada uno siguiera su camino”.

La ex integrante de Morandé con Compañía también utilizó sus redes sociales para referirse a su separación, compartiendo un mensaje con sus seguidores. Revisa la publicación de Vanesa a continuación.