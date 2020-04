"Había mujeres en Yingo que te enseñaban a vomitar": Vale Roth lanza impactante revelación

Vale Roth tuvo una sincera conversación con Martín Cárcamo en su programa de Instagram "Almorzando con el Rubio", revelando las dañinas prácticas que existían tras bambalinas en el programaYingo.

El diálogo surgió cuando Cárcamo le mostró una foto en la que Roth aparece "con calugas" a los 8 años.

"Yo siempre estuve metida en cuidarme con el peso desde los 6 años. No es normal que una niña a los 6 años, a los 7, no pueda comer un Centella, un helado. Trululú y esas cosas, me las tenía que comer escondida con mis compañeras de gimnasia en el baño. No nos podía ver el entrenador. Nos pesaban todos los viernes", contó Vale.

Esta fue la imagen de infancia que detonó la polémica conversación con Vale Roth.

Además, dijo, "si tú subías medio kilo y te hacían correr 10 vueltas al Estadio Italiano". Entonces, "partes con trastornos. Desde chica que estoy cuidándome con la comida, que la dieta, que no puedo comer esto, que no tenía vacaciones".

A propósito de eso, Cárcamo le preguntó por el trastorno alimenticio que se le manifestó cuando grande. Roth entonces contó que fue cuando "partí en Yingo. Fue terrible eso, es un tema muy brígido, porque había mujeres en Yingo que te enseñaban a vomitar".

"Era una cosa estúpida. O sea, ¿cómo pueden hacer eso? Hay grupos en internet también que empiezan a darse tips. Hay muchas cosas, mucha información", lamentó Roth.

Esto porque "a veces una se ve en la tele y subes de peso, no estás bien todos los días. De repente tienes más retención y como que uno se trauma. O con los comentarios de la gente. Que estás más gordita, que estás más flaca. O en la calle, que me decía 'uy, que eres flaquita, en la tele te ves gorda'".

"Yo decía voy a bajar de peso para verme bien en la tele, pero en la calle me veía raquítica", comentó.