[VIDEO] Intendente argentino copia arenga de la película "Día de la Independencia" en acto oficial.... Del Día de la Independencia

El 1 de agosto de 1996 se estrenaba en los cines norteamericanos la cinta "El Día de la Independencia", el que se centra en la invasión alienígena al planeta entre el 2 de julio y el 4 de julio, con la victoria de la Humanidad.

Nadie pensaría que 24 años después, una parte de la película sería ocupada de una forma poco común.

Y es que el protagonista del video viral es nada más ni nada menos que el el intendente de la ciudad de El Carmen, un municipio ubicado a pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy, Rodolfo Alejandro Torres, quien para el acto del pasado 9 de julio, Día de la Independencia de Argentina, leyó una versión de la arenga final de Bill Pullman, personaje de la cinta y presidente de Estados Unidos, Thomas J. Whitmore, a los pilotos antes de atacar a la nave nodriza de los aliens.

El actor Bill Pullman personificó al presidente Thomas Whitmore en Día de la Independencia.

Con una profunda convicción, digna de una cinta de la talla de "El Día de la Independencia", Torres pronunció: "Tal vez sea el destino que hoy 9 de julio, una fecha tan especial, sea momento de luchar contra la libertad. No entraremos rendidos y en silencio hacia la enfermedad, no nos entregaremos a la pandemia y no moriremos sin pelear. Vamos a buscar vivir, vamos a buscar existir, hoy celebramos nuestro Día de la Independencia"

Mientras que en la versión hacia el español latino, el presidente Witmore, dice: “Quizás es el destino que hoy sea 4 de julio, y que ustedes vayan a pelear otra vez por nuestra libertad. No contra la tirania, opresión o la persecusión, sino contra la aniquilación. Peleamos por nuestro derecho a vivir, a existir y ganaremos un nuevo día. El 4 de julio ya no será conocido como un feriado estadounidense, sino que será el día en el que el mundo entero diga que no iremos en silencio hacia a la oscuridad, no nos entregaremos sin pelear. Vamos a seguir viviendo. Hoy celebramos nuestro Día de la Independencia”.

Lamentablemente para el actor Bill Pullman, no es la primera vez que alguien se apodera de este discurso. En mayo pasado se enfrascó con el presidente Donald Trump, luego que compartiera un video claramente editado que lo mostraba dando el discurso del presidente Thomas J. Whitmore, ante varios rostros, entre ellos, Ted Cruz, Donald Trump Jr. y los rostros de Fox, Tucker Carlson y Sean Hannity.