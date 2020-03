"Uno de los nuestros" es el nuevo estreno de TNT Original

"Uno de los nuestros" se llama la nueva apuesta de TNT Originals que debutará la próxima semana en el canal de cable.

Las probabilidades de que un muchacho sin gracia, débil y tímido logre conquistar a una chica inteligente, imaginativa y bella, son desafiadas en una tradicional y conservadora escuela para varones acomodados del Reino Unido.

La película retoma el formato de la historia clásica de Cyrano de Bergerac, donde el verdadero enamorado hará el trabajo de seducción en favor del chico más popular de la clase.

La entrega está protagonizada por Alex Lawther (The Imitation Game, Black Mirror, The End of The F***ing World), Jonah Hauer-King (Little Women), Denis Menochet (Inglourious Basterds) y Pauline Etienne (The Nun).

Revisa un adelanto: