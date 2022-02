Under the Banner of Heaven | La nueva miniserie de Andrew Garfield como detective

Sin duda que el 2021 fue un gran año para Andrew Garfield, y no solo por Spider-Man: No Way Home donde estuvo presente junto a Tom Holland y Tobey Maguire, sino también por su papel protagónico en Tick, Tick... Boom!, que lo nominó a Mejor Actor en los premios Oscar 2022.

Este año no será diferente ya que el intérprete busca continuar con su buena racha con el primer teaser de "Under the Banner of Heaven", una nueva miniserie de crímenes reales que se estrenará en la primavera de Estados Unidos en FX en Hulu.

La historia estará basada en el libro de no ficción de 2003 de Jon Krakauer, "Under the Banner of Heaven" que se centra en un doble asesinato cometido por Ron y Dan Lafferty, dos hermanos mormones que mataron a su cuñada Brenda y a su sobrina Erica en 1984.

Los hermanos ex miembros de la Escuela de Profetas, un pequeño grupo mormón fundamentalista, y Ron afirmó que recibió visiones de Dios que le ordenaban cometer los asesinatos.

Esta adaptación se centrará en Pyre, interpretado por Garfield, el detective asignado para investigar el caso Lafferty. Mientras desenreda el misterio y encuentra pruebas que vinculan a la iglesia con el crimen, Pyre, quien es un devoto mormón, sufrirá una crisis de fe.

