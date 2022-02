Tutú Vidaurre fue víctima de un robo: Dejaron "la tendalada" en el auto de la ex Masterchef

Tutú Vidaurre se encontró con la sorpresa de la vida cuando iba saliendo del gimnasio el pasado jueves. Cuando se iba a retirar del lugar se dio cuenta de que desconocidos le abrieron su vehículo.

De acuerdo con lo que contó a LUN, tras pasar una hora y media aproximadamente en el centro de entrenamiento, la actriz se dirigió a su auto y se encontró con que las luces estaban encendidas y sólo pensó que había olvidado apagarlas.

Entonces, se dio cuenta del desorden que había dentro del vehículo: "Pensé que yo había dejado esa tendalada (...) los vidrios estaban rotos y estaba destruida la chapa de contacto, además del tablero".

"Pasó algo rarísimo", continuó. "Inmediatamente después vi una van estacionada al frente mío media sospechosa. Miré a las personas, me miraron de vuelta y se fueron".

"Imagino que me vieron llegar y abortaron misión. Fue una cosa de segundos que no me los topé frente a frente", explicó.

Si bien no lograron llevarse el Toyota Yaris de la actriz, si "Se robaron todo lo que tenía en el auto".

Tutú Vidaurre: ¿Qué le robaron a la actriz?

Según Vidaurre, lo que lograron llevarse "no era poco, porque justamente venía llegando de la playa. Así que tenía mis bolsos y los de mi amiga, además de dos parlantes, un ipad, maquillaje, carteras y una billetera. Ya hice la denuncia en Carabineros".

Tutu concluyó su testimonio al periódico con una reflexión: "Lamentablemente estamos en una sociedad individualista, donde no importa la persona de al lado".

"Pareciera ser una carrera en la que está permitido aplastar al otro para triunfar", remató.