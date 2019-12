Trent Reznor asegura que trabajar en "Birdbox" de Netflix fue una "maldita pérdida de tiempo"

Trent Reznor, el líder de Nine Inch Nails ahora convertido en compositor de música para películas y series, se confesó con la revista Revolver y aseguró que trabajar para la película producida por Netflix "Birdbox" fue una "maldita pérdida de tiempo".

La película fue estrenada en diciembre de 2018 por la plataforma de streaming y, según dijo Reznor sobre el proceso creativo, "cuando nos sumergimos en ella, se escuchaba como si alguien la hubiese mandado por teléfono".

Y "además estás estancado con un editor que tenía realmente mla gusto. Esa de alguna manera fue nuestra barricada para incluir cosas en la película".

"La guinda en el pastel de m**rda fue que estábamos de gira cuando la mezclaron. Pusieron la música tan baja, que ni siquiera podías escucharla".

El remate vino entre las risas de Reznor: "así que fue como... Eso fue una maldita pérdida de tiempo. Entonces, pensamos nadie verá esta p*ta película y, por supuesto, fue la entrega más grande en la historia de Netflix".

Algo similar le pasó a Reznor y Ross con un trabajo más reciente: "The Woman in the Window", de Joe Wright, que esta semana liberó su primer trailer. En esta producción, para la que el dúo compuso lo que describió como "una banda sonora avant-garde", fue "sometida a una transformación después de unas proyecciones de prueba", por lo que ambos decidieron "retirarse de la producción".

"No había entusiasmo de nuestra parte. Es frustrante cuando hiciste todo ese trabajo y desaparece. Estabamos orgullosos -y ellos también lo estaban- de la película que era", sentenció, insinuando alteraciones dramáticas al primer corte de la entrega.

Trent Reznor y Atticus Ross han ganado una gran connotación en el mundo de la incustria cinematográfica y televisiva, con la creación de bandas sonoras tan alabadas como la de "The Social Network" y, más recientemente, para la serie de HBO "Watchmen".

Estas son las melodías compuestas por el dúo para "Birdbox":