Trailer de "The Batman" reaviva el éxito de Nirvana

No es raro que esto suceda. Las nuevas generaciones descubren nuevas melodías y los mayores apelan a la nostalgia. Recientemente ocurrió con unos youtubers y Phil Collins, y ahora el trailer de "The Batman" que se estrenó el evento DC Fandome llevó a los fanáticos devuelta a los noventas, particularmente a los sonidos de Nirvana.

La canción "Somenthing's in the Way" reapareció en los rankings, con lo que la música de Kurt Cobain y compañía volvió a probar el dulce sabor del éxito.

Segín informó el sitio especializado Comic Book, el hecho de que el tema acompañara el primer adelanto de la película dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson la posicionó en el puesto 18 de la lista de canciones más vendidas en Amazon Music.

En tanto, el track que cierra el clásico disco "Nevermid" resurgió en el número 22 del iTunes Store Top 200 chart.

Eso sí, la versión de la canción que se escucha en el trailer de "The Batman" no es la misma del disco de la banda, ya que también incorpora aportes del responsable de la banda sonora para el filme, Michael Giacchino.

Pero para que cada uno se haga una idea de que quedó y qué es lo nuevo, aquí está el trailer:

"The Batman" tiene proyectado su estreno en cines para el 1 de octubre de 2021, postergando 4 meses su aparición en las salas.