Tom Hanks confiesa que él financió íconas escenas de "Forrest Gump"

El actor Tom Hanks sorprendió a los fanáticos de la película "Forrest Gump" al confesar que él personalmente financió algunas de las escenas más icónicas de la popular cinta de 1994.

En entrevista con "In Depth with Graham Bensinger", el interprete de 64 años afirmó que aportó dinero para llevar la producción a la pantalla grande luego que el director de la cinta, Robert Zemeckis, le comunicara que los estudios no podían financiar los costos de algunas escenas clave, incluyendo la de Forrest corriendo por América.

"Lo llamamos 'The Run' y dije, '¿Por qué (Zemeckis) me habla? Él es el jefe. Haré lo que diga. Esto está por encima de mi salario'", bromeó el actor. En ese sentido, contó que "hablamos y dijo: 'Mira, tú eres Forrest Gump, eres el papel principal en esto. Necesito que no seas un actor, sino mi alma gemela. Abriré los cortes y hablaré de cada aspecto de la postproducción de esto contigo si vas a ser mi colaborador y no solo mi empleado".

"Tú y yo vamos a dividir esa cantidad y se la devolveremos a Paramount. Te devolveremos el dinero, pero ustedes (Paramount) tendrán que compartir las ganancias un poco más'. Lo que el estudio dijo 'Fabuloso, genial. Está bien'. Y también fue bueno para nosotros", agregó.

Esta inversión que realizó el actor junto al director, fue realmente una buena decisión, ya que recordemos que la cinta se transformó en un éxito de taquilla y la crítica. Además, le otorgó a Tom Hanks el segundo premio Oscar como Mejor Actor.