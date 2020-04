Tiburones espaciales y el origen de Korg: Relevan nuevos detalles de "Thor: Love and Thunder"

Nuevos detalles salieron a la luz en la propia voz del director de Thor: Love And Thunder, la cuarta película del personaje interpretado por Chris Hemsworth y que contará con el regreso de Natalie Portman y la introducción de un villano caracterizado por Christian Bale.

En un Live de Instagram del director, Taika Waititi, y que tenía como objetivo comentar Thor Ragnarok con Mark Ruffalo (Hulk) y Tessa Thompson (Valkiria), se revelaron nuevos detalles luego de varias consultas de los fanáticos de Marvel.

Waititi, quien ganó un Oscar este año por su guion en "Jojo Rabbit", respondió algunas consultas, como por ejemplo la inclusión de un personaje que los fans piden hace tiempo: Beta Ray Bill: "Me encanta Beta Ray Bill. Me encantaría tenerlo en la película, pero no lo sé en este momento, las cosas están un poco en el aire”.

Y claro, la película va tomando de a poco forma considerando el acontecer del mundo y que tiene a las producciones detenidas, además de que Marvel cambió las fechas de estreno de todas sus películas. De hecho, Thor 4 se estrenará el 18 de febrero de 2022.

Con respecto a detalles más concretos, Waitit reveló que en esta película habrá "Tiburones Espaciales", personajes conocidos en los cómics como contrincantes de Thor, y adelantó la trama de la película:

Korg y su amigo Miek son amigos de Thor y estuvieron en la batalla de Endgame.

“Tocamos ¿cómo debo decirlo? la cultura de Korg. De dónde es … algunas de las especificidades culturales de los kronanos (..) si miras en los cómics, hay algunas cosas sobre cómo se procrean”.

Korg es un personaje hecho de piedras y que apareció por primera vez en Thor: Ragnarok, además de tener una pequeña participación en Avengers: Endgame como amigo del Dios del Trueno.

Por si fuera poco, se revelaron nuevos artes conceptuales de la película, entre ellos aparecen Miek, compañero de Korg, y El Nuevo Asgard.

‘THOR: LOVE AND THUNDER’ CONCEPT ART. pic.twitter.com/mQF1t4GbKI — Art of Marvel (@ArtofMarvel) April 9, 2020