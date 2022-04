Este lunes fue el día escogido por Marvel para liberar el primer adelanto de lo que será Thor: Love and Thunder, la tercera entrega en solitario del Dios del Trueno. Y lo que tenía preparado para los fanáticos fue un descomunal fan service, sobre todo para quienes son seguidores de los cómics del personaje que interpreta Chris Hemworth.

Como los más fanáticos ya tendrán claro, la próxima película del MCU está libremente inspirada aunque muy influenciada por los arcos que escribió el reconocido autor Jason Aaron para el personaje en los cómics y que partió en 2012 junto a Esad Ribić en Thor: God of Thunder.

Particularmente en Thor: God of Thunder #3, el Dios del Trueno está siguiendo un rastro de cadáveres de distintos dioses que está dejando Gorr the God-Butcher, personaje que en la película será interpretado por Christian Bale.

Es en medio de esa tarea que en un punto se encuentra con Falligar the Behemoth derrotado y muerto, instancia que queda ilustrada de manera imponente por Ribić y con los colores de Ive Svorcina.

El espíritu dantesco de ese trabajo gráfico fue capturado por el director Taika Waititi en la misma escala, casi como si hubiesen incluido el mismísimo panel en la película, dejando impresionado a más de un fanático acérrimo del hijo de Odin por la fidelidad del homenaje incluso en su trabajo de colores.

Ahora la fe está puesta en el potencial que le puede sacar Taika Waititi al guión que tiene entre manos, así como también que Marvel haya compensado de la manera que corresponde a Esad Ribić por la imagen, para que no se repitan los dramas por la falta de reconocimiento que ya tuvieron con Ed Brubaker y el uso del Soldado de Invierno, o el caso de David Aja por las mismas razones cuando debutó la serie de Hawkeye.

Thor: Love & Thunder | ¿Cómo leer los cómics de Jason Aaron que inspiran la película?

Para quienes estén interesados en leer los cómics que inspirarán la película de Taika Waititi, se trata de una saga mayor que conduce al explosivo evento conocido como La Guerra de los Reinos, en el que inevitablemente se vieron involucrados todos los integrantes de Avengers.

Para entender la historia y lo que ocurre en ella, lo correcto ir al arco antes mencionado Thor: God of Thunder, de 2012; para luego continuar con Thor (2014) y Mighty Thor.

La saga completa fue editada para su lectura en orden cronológico en el omnibus Thor by Jason Aaron y también en un formato más liviano, bajo el título de Thor by Jason Aaron: The Complete Collection, en cuatro volúmenes.

Más detalles sobre la saga los puedes encontrar en el sitio de Marvel.

Thor: Love & Thunder se estrenará el próximo 7 de julio en los cines de Chile y el mundo.