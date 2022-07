Ya pasó una semana desde el estreno de Thor: Love & Thunder (Thor: Amor y Trueno, para Latinoamérica), pero aún se siguen revelando secretos sobre la nueva película de Marvel. Ahora, el director Taika Waititi reveló el completamente absurdo origen de los gritos de las cabras que acompañan al Dios del Trueno en su más reciente película, y cómo estos animales cósmicos tienen conexión con nada menos que la popular cantante Taylor Swift.

En la nueva producción, Thor (Chris Hemsworth) emprende un viaje que no se parece en nada a lo que se ha enfrentado hasta ahora: una búsqueda de la paz interior. Pero el retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr el Carnicero de Dioses (Christian Bale), que busca la extinción de los dioses.

Para hacer frente a la amenaza, Thor solicita la ayuda del Rey Valkiria (Tessa Thompson), de Korg (Taika Waititi) y de su ex novia Jane Foster (Natalie Portman) que, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjolnir, como la Poderosa Thor.

Juntos, se embarcan en una aventura cósmica en la que tendrán que descubrir el misterio de la venganza del Carnicero de Dioses y detenerlo antes de que sea demasiado tarde.

¿De dónde salieron los gritos de las cabras en Thor 4?

Taika Waititi entró en confianza al conversar con Insider, instancia en la que terminó revelando el origen de los gritos de las cabras que transportan a Thor y compañía a través del espacio.

"Nunca estuvo la intención de que tenían que estar gritando. Las cabras siempre iban a estar ahí porque están en los cómics, pero no sabíamos cómo sonarían", admitió en primer lugar el director.

Pero el asunto cambió después, porque "alguien en post producción encontró este meme de una canción de Taylor Swift que tiene cabras gritando. Yo ni siquiera sabía que existía".

"Así que escuché a las cabras gritando y sentí que era asombroso. Mucha gente piensa que soy yo quien grita. No es así", aclaró el cineasta.

La referencia de Waititi es a un meme en el que se intervino el video de la canción de la popular cantante I Knew You Were Trouble, añadiéndole cabras gritando.

La historia no concluye ahí. Porque Waititi también explicó que "creo que uno de los proveedores que estaba haciendo las cabras generadas por computadora, simplemente agregó la canción de Taylor Swift I Knew You Were Trouble, pero la hecha por fans con los sonidos de cabra, y pensamos que era muy divertida".

"Así que sólo era una toma de cómo iban evolucionando las criaturas generadas por computadora, no estaba destinado a la película ni nada, solo era una actualización. Y los gritos eran increíbles", sentenció Taika.