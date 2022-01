This Is Us | ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver la temporada final de la exitosa serie?

La familia Pearson está muy pronta a volver a la pantalla chica con la sexta y última temporada de This Is Us, serie que estará cargada de mucho drama y emociones.

Al igual que las temporadas anteriores, la nueva entrega traerá de regreso a Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan y Ron Cephas Jones, quienes protagonizan los papeles principales de la serie.

La sinopsis oficial dice:

“Todo el mundo tiene una familia y cada familia tiene una historia. "This Is Us" narra la historia de la familia Pearson a través de las décadas: desde Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore) como padres jóvenes en la década de 1980 hasta sus hijos de 41 años, Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) y Randall (Sterling K. Brown) en busca de amor y realización en el presente. Esta serie dramática revela cómo los eventos más pequeños de la vida impactan en quiénes nos convertimos, y cómo las conexiones que compartimos entre nosotros pueden trascender el tiempo, la distancia e incluso la muerte”.

¿Cuándo se estrena?

La temporada final de 'This Is Us', se estrenará mañana miércoles 5 de enero de 2022.

¿A qué hora se estrena?

- Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 05:00 AM

- Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 04:00 AM

- Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 03:00 AM

- México: 02:00 AM

¿Dónde verla?

La sexta entrega de 18 capítulos de This Is Us se podrá ver a través de la plataforma de streaming Star Plus.