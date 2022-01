El actor que estuvo a punto de perder su papel en This Is Us y no sabías

El primer capítulo de la sexta temporada de This Is Us, ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming Star Plus, y te aseguramos que está cargado de drama, recuerdos y muchas emociones.

Por supuesto que la emoción está a flor de piel ya que esta será la última entrega que tendrá la serie que retrata la vida de la familia Pearson, compuesta por la pareja de Jack y Rebecca, y sus trillizos Kevin, Kate y Randall, desde sus inicios hasta la actualidad.

Y aunque esta esta nueva temporada tendrá de vuelta a Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan y Ron Cephas Jones, uno de estos famosos actores manifestó recientemente que estuvo a punto de perder su papel en This Is Us.

¿Quién es el actor que casi no obtiene su papel en This Is Us?

Se trata de nada más y nada menos que Milo Ventimiglia, actor que da vida desde el principio a Jack Pearson, personaje que se convirtió en un padre y esposo ejemplar. El actor contó recientemente que en su audición sorprendió a los directores por su actuación pero, la verdad, es que estaba muy lejos de en cuanto al aspecto físico que buscaban para el personaje.

“Querían a alguien completamente diferente. Entré con mi barba y mi pelo largo, dejé mi casco de moto y dijeron ‘¿Quién es este tipo?'”, le contó el intérprete de Jack al medio Variety. El actor explicó: “Creo que vieron algo diferente a alguien que había solo practicado el guion. Y me eligieron a mí”.

