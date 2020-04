Película de "The Walking Dead" probablemente no llegará a los cines

"The Walking Dead" tuvo que postergar la emisión del capítulo final de su décima temporada y ahora se siguen sumando malas noticias para los responsables de la serie, ya que la película que tenían planeada para contar lo que ocurrió con Rick Grimes podría no llegar a exhibirse en los cines.

El inconveniente se detonó después de que el estudio Universal decidió estrenar la película animada "Trolls: World Tour" en PVOD (Premium-Video-On-Demand) a través de plataformas digitales, logrando un considerable éxito al punto de que la película recaudó en una semana lo que su antecesora logró en cinco meses.

La misma forma de lanzamiento tuvieron "The Hunt" y "The Invisible Man", aunque estas película sí alcanzaron a verse en los cines, antes de que la pandemia por el coronavirus llevar a al estudio a reevaluar su forma de distribución, al tener la salas cerradas para evitar contagios.

"Trolls World Tour" recaudó 100 millones de dólares y ahora provocó problemas para "The Walking Dead".

Universal se entusiasmó tanto con los resultados que incluso apuntó a que cuando vuelvan a abrir los cines no descartan estrenos a la par en salas y PVOD. Esto no le gustó nada a los dueños de los cines y fue la cadena AMC Theaters la que tomó la batuta para sentenciar que cuando se reactive la industria no exhibirá ninguna película de Universal.

Si bien en un principio la postura de la firma parecía radical y Universal lamentó su postura, desde Regal Cinemas salieron a apoyar la consigna y el conflicto que se detonó esta semana se mantiene latente y a la espera de revisar sus consecuencias.

Una de esas consecuencias sería que la película inspirada por la serie "The Walking Dead" no llegaría a los cines, ya que es Universal el estudio que tiene entre sus manos la posibilidad de producirla y distribuirla.

Ante este panorama, de mantenerse la decisión de los cines y en el caso de que más se sumen atal decisión, el 'qué pasó con Rick Grimes' difícilmente llegará a las pantallas de Estados Unidos y el mundo.

El lado positivo es que aún queda tiempo para que este conflicto se resuelva, ya que algo así no sólo implicaría pérdidas para Universal, sino que también para los mismos cines a propósito de que el estudio tiene en su futuro catálogo estrenos tan grandes como la vigésima quinta película de James Bond y la novena entrega de la saga "Rápido y Furioso", película que aseguran taquilla masiva.